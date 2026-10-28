أسعار الغاز في أوروبا تقفز إلى 111 دولارا للميغاواط/ساعة

وطن للأنباء: قفزت أسعار الغاز في القارة الأوروبية، اليوم الأربعاء، إلى 111 دولارا لكل ميغاواط/ ساعة، وسط اضطراب الإمدادات ومخاوف بشأن مستوى التخزين الأوروبي مع اقتراب فصل الشتاء.

وارتفع السعر بنسبة 3.9 بالمئة، حسب مؤشر الغاز الأوروبي "تي تي إف" المرجعي، ليبلغ 99.8 يورو (111 دولارا) لكل ميغاواط/ ساعة بحلول الساعة 13:00 (ت.غ).

ويأتي هذا الارتفاع وسط اضطرابات في الإمدادات نتيجة الحرب الأميركية على إيران واستهداف بعض الناقلات في مضيق هرمز.

وبحسب إحصاءات معهد الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، يعتمد الاتحاد الأوروبي على الخارج لتغطية 96 بالمئة من احتياجاته النفطية و85 بالمئة من الغاز.