نتائج الانتخابات: 19 مقعدا للعرب مقابل 53 لمعسكر نتنياهو و48 لمعسكر آيزنكوت

وطن للأنباء: فرز 85.6% من مجمل أصوات انتخابات الكنيست، وتبقي 430-480 ألف صوت ضمن المغلفات المزدوجة (تغطية مباشرة - أولا بأول):

معسكر أحزاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عند 53 مقعدا، بينما معسكر أحزاب المعارضة الصهيونية عند 48 مقعدا، بالإضافة إلى 19 مقعدا للقائمتين العربيتين (المشتركة مع 12 مقعدا والموحدة مع 7 مقاعد).

وتتوزع المقاعد بحسب الفرز المرحلي: الليكود 26 مقعدا، "يشار" 21 مقعدا، "بياحد" 12 مقعدا، القائمة المشتركة 12 مقعدا، "الديمقراطيون" 8 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" 7 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، "شاس" 7 مقاعد، "عوتسما يهوديت" 7 مقاعد، القائمة الموحدة 7 مقاعد، "الصهيونية الدينية" 6 مقاعد. فيما لا يتجاوز حزبا "عمخا يسرائيل" و"الاحتياط والاقتصاد" نسبة الحسم.

وبحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، المحدّثة عند الساعة 14:32، جرى فرز 4,875,751 صوتًا في 11,168 صندوق اقتراع، بينها 4,854,102 صوتًا صحيحًا و21,649 صوتا لاغيا، من أصل 7,331,981 شخصًا يحق لهم التصويت.



ويمثل الليكود القوة الأكبر بـ1,006,726 صوتًا، يليه "يَشار" بـ786,109، ثم القائمة المشتركة بـ446,240 صوتا، يليها "بياحد" بـ436,588 صوتا. فيما حصلت القائمة الموحدة على 283,615 صوتًا.