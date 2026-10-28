جامعة القدس ووزارة الزراعة تبحثان تعزيز التعاون لتطوير القطاع الزراعي

وطن للأنباء: بحث رئيس جامعة القدس الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك، ووزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والوزارة في المجالات الزراعية والبحثية والأكاديمية، بما يسهم في تطوير الإنتاجية الزراعية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الزراعة بمدينة رام الله، حيث أكد الوزير سليمية أهمية تعزيز الشراكة مع الجامعات الفلسطينية والاستفادة من خبراتها العلمية والبحثية في مواجهة التحديات التي تواجه المزارعين، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير مجالات التدريب وتبادل الخبرات وربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الزراعي.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك أهمية توسيع آفاق التعاون مع الوزارة، وتطوير مجالات العمل المشترك بما يخدم القطاع الزراعي الفلسطيني، ويعزز دور الجامعة في توظيف إمكاناتها الأكاديمية والبحثية لإيجاد حلول علمية وعملية للتحديات التنموية، ودعم المشاريع الزراعية الإنتاجية.

وحضر اللقاء عميد كلية الزراعة والطب البيطري الدكتور ثمين الهيجاوي، حيث جرى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الجامعة والوزارة، بما يدعم البحث والتطوير، ويسهم في خدمة المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي الفلسطيني.