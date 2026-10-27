حرس الثورة الإيراني: تضرر ناقلة نفط واندلاع حريق فيها بعد اصطدامها بألغام في مضيق هرمز

وطن للأنباء: أعلنت بحرية حرس الثورة الإسلامية الإيرانية أن ناقلة نفط وصفتها بأنها مخالفة، تعرضت لأضرار واندلع فيها حريق، إثر اصطدامها بألغام بحرية أثناء محاولتها عبور منطقة محظورة في شرق مضيق هرمز.

وقالت بحرية الحرس، في بيان، إن الحادث وقع قبل ساعات، وإن الناقلة حاولت عبور المنطقة بعد إيقاف أنظمة التتبع الخاصة بها.

وأضاف البيان أن مضيق هرمز غير آمن ومغلق أمام السفن التي تصفها طهران بالمخالفة، والعوامات التي تحاول العبور دون تنسيق، مشددا على ضرورة إجراء التنسيقات اللازمة مع القوات المسلحة الإيرانية لضمان العبور الآمن.

ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن هوية الناقلة أو حجم الأضرار التي لحقت بها، كما لم يورد معلومات عن وقوع إصابات.