وزارة العدل والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تبحثان سبل التعاون لمتابعة ملف المفقودين

وطن للأنباء: اجتمع وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، رئيس الفريق الوطني لمتابعة ملف المفقودين، اليوم الثلاثاء، مع مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في متابعة ملف المفقودين، وذلك في إطار عمل الفريق الوطني المشكّل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (19/95/01) لسنة 2026.

وأكد الجانبان الطابع الإنساني لملف المفقودين، باعتباره أولوية وطنية تتصل مباشرةً بحق العائلات في معرفة مصير ذويها، كما أكدا أهمية تكامل الجهود ومدّ جسور التعاون بين مختلف الأطراف، وتوحيد الرؤى والمنهجيات، وتجسير العمل بين الإطار النظري والتطبيق العملي على أرض الواقع، وتبادل المعلومات والخبرات، بما يصون كرامة الإنسان ويحترم حقوق ذوي المفقودين، ويعزز الجهود الرامية إلى الكشف عن مصيرهم، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والإنسانية والقانونية تجاه المفقودين وعائلاتهم.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور، وتوحيد الجهود الوطنية في إطار الفريق الوطني لمتابعة ملف المفقودين، من خلال مشاركة الأطراف ذات العلاقة في لجانه الفرعية والمتخصصة، بما يخدم عائلات المفقودين.