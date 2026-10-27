أوقاف طولكرم تربط مسجدين جديدين بالطاقة الشمسية وترفع العدد إلى 44 منذ بداية العام

وطن للأنباء: انسجامًا مع رؤية مجلس الوزراء في ترشيد الإنفاق الحكومي، وبناءً على نهج وسياسة وزارة الاوقاف باحلال الطاقة البديلة بالمساجد، واصلت مديرية أوقاف محافظة طولكرم جهودها لتطوير الخدمات المقدمة للمساجد وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، من خلال ربط مسجد صلاح الدين ببلدة دير الغصون، والمسجد الجديد بضاحية ارتاح، بأنظمة الطاقة الشمسية، ليصل إجمالي عدد المساجد التي جرى ربطها هذا الشهر 5 مساجد، ومنذ بداية العام 44 مسجدًا.

وثمّن مدير الأوقاف، الشيخ إبراهيم واصف، جهود أهل الخير والمتبرعين ولجنة رعاية المساجد والبلدات والمجالس القروية، في دعم المساجد وتطوير خدماتها. مبينا ان هناك عدة مساجد بطريها للربط قريبا.