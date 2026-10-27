منع مرشح الرئاسة الخاسر فلافيو بولسونارو من مغادرة البرازيل

وطن للأنباء: صدر أمر إلى المرشح الرئاسي البرازيلي الخاسر فلافيو بولسونارو بتسليم جوازات سفره، ومُنع من مغادرة البلاد على خلفية تحقيق في قضية غسل أموال، وذلك بعد يوم من خسارته الانتخابات.

وأفاد موقع «جي 1» الإخباري، الاثنين، نقلا عن القرار، بأن قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس أمر بإلغاء جوازات سفر بولسونارو، بما فيها جواز سفره الدبلوماسي، وتسليمها خلال 24 ساعة.

كما مُنع بولسونارو من التواصل مع المحامي ويلر توماز، الذي يخضع أيضا للتحقيق.

وتتعلق القضية بشبهات غسل أموال مرتبطة بشركات المراهنات الرياضية عبر الإنترنت. وعثرت الشرطة الاتحادية على أدلة تشير إلى وجود صلة بين بولسونارو وحساب مصرفي تابع لإحدى شركات المحامي. وينفي بولسونارو وجود أي صلة من هذا القبيل.

وقال السيناتور (45 عاما) إن الشرطة الاتحادية طلبت منه تسليم جوازات سفره، الاثنين، عقب زيارته والده، الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية.

وعزا بولسونارو صدور الأمر إلى تصريحات أدلى بها شقيقه إدواردو، المقيم في الولايات المتحدة. وكان إدواردو قد قال قبل الانتخابات إنه سيؤيد مغادرة فلافيو البرازيل في حال خسارته.

وقال بولسونارو في مقطع فيديو: "لم أفكر قط في مغادرة البلاد. سأسلم جوازات سفري وسأواجه هذا العبث، الذي يمثل محاولة واضحة لترهيبي".

ويواجه بولسونارو أيضا تحقيقا بشأن شبهات فساد وغسل أموال مرتبطة بتمويل فيلم «دارك هورس»، الذي يتناول سيرة والده. وينفي ارتكاب أي مخالفات.

وخسر السيناتور اليميني جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت الأحد أمام الرئيس الحالي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي فاز بولاية رئاسية رابعة بعد حصوله على نحو 51.8% من الأصوات، مقابل 48.2% لبولسونارو، وفقا للمحكمة الانتخابية.