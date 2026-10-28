الطقس: تقلبات جوية وأجواء خريفية

وطن للأنباء: يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

وتسقط زخات من الأمطار على معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

ويسود طقس خريفي لطيف ومعتدل وغائم جزئيا خلال ساعات النهار، مع احتمال هطول زخات متفرقة من الأمطار المحلية في بعض المناطق والفترات.

وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى دون معدلها السنوي العام.

ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا في المناطق الجبلية والساحلية والسهلية، فيما يسود طقس حار نسبيا في المناطق الغورية خلال ساعات النهار.

ومع ساعات المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة، ويصبح الطقس لطيفا ومنعشا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، ويميل إلى البرودة النسبية خلال ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

ويكون الطقس غائما جزئيا في مختلف المناطق، مع احتمال تساقط زخات من الأمطار في مناطق متفرقة، خاصة شمال البلاد.

وتنخفض درجات الحرارة مجددا خلال المساء والليل، ليسود طقس بارد، لا سيما في المناطق الجبلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء غائمة جزئيا، واحتمال هطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، فيما تظهر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

وتبقى درجات الحرارة دون معدلها السنوي بقليل، ويكون الطقس باردا خلال المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية.

يوم الأحد، لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، التي تبقى دون معدلها السنوي العام بقليل. ويكون الطقس غائما جزئيا نهارا في مختلف المناطق، فيما تسود أجواء باردة صباحًا في الأغوار.

وتنخفض درجات الحرارة خلال المساء والليل، لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة في المناطق الجبلية المتوسطة والعالية، وتميل إلى البرودة النسبية لاحقا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر، تشكل السيول والفيضانات في الأودية، والمناطق المنخفضة، خاصة الشرقية والجنوبية، ومن التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.