فرز 37.4% من الأصوات: معسكر نتنياهو 57 مقعدًا والعرب يحصلون على 16

وطن للأنباء: أظهرت أحدث تقديرات المقاعد المستندة إلى نتائج الفرز الجزئي لانتخابات الكنيست الإسرائيلية، فجر الأربعاء، تراجع معسكر نتنياهو إلى 57 مقعدًا، مقابل 47 مقعدًا لمعسكر التغيير، فيما ارتفع تمثيل القائمتين العربيتين إلى 16 مقعدًا، منها 12 للقائمة المشتركة و4 للقائمة الموحدة، وذلك بعد فرز نحو 37.4% من الأصوات.

وبحسب تحديث صدر عند الساعة 05:49، تصدّر الليكود بـ28 مقعدًا، يليه حزب "يشار" بـ21 مقعدًا، ثم القائمة المشتركة بـ12 مقعدًا، وحزب "بياحد" بـ11 مقعدًا. وحصل كل من "يهدوت هتوراه" و"يسرائيل بيتينو" على 8 مقاعد، وكل من "الديمقراطيون" و"عوتسما يهوديت" وشاس وتحالف "الصهيونية الدينية وزهوت" على 7 مقاعد، فيما تجاوزت الموحدة نسبة الحسم بحصولها على 3.81% من الأصوات، بما يعادل 4 مقاعد وفق التقديرات.