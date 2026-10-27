إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ26

وطن للأنباء: أُغلقت صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ26 الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر عبرية، إن نحو 5 ملايين ونصف ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، بنسبة تصويت وصلت إلى 74.3%، حتى الساعة الثامنة مساء، في رقم قياسي غير مسبوق وبارتفاع بنسبة 8% مقارنة بنسبة التصويت في الانتخابات السابقة عام 2022، حيث كانت النسبة حينها في نفس الساعة 66%.

وفيما يخص نسبة التصويت في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، أفادت مصادر مطلعة في حملة القائمة المشتركة بأن النسبة تجاوزت 75% حتى الساعة التاسعة مساء.

وكانت مراكز الاقتراع في "إسرائيل" وأراضي الـ48 قد فتحت أبوابها صباح اليوم، لانتخاب أعضاء الكنيست السادس والعشرين، بمشاركة 36 قائمة انتخابية تتنافس على 120 مقعدا.

ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع نحو 7.33 مليون ناخب، وفق معطيات لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية.

وتُجرى الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي، الذي يشترط حصول القائمة الانتخابية على 3.25% على الأقل من الأصوات الصحيحة للمشاركة في توزيع المقاعد، فيما تسهم اتفاقات فائض الأصوات بين القوائم في تحديد توزيع المقاعد المتبقية.