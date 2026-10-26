الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا ويخلع أبواب منازل ويطلق قنابل الغاز والصوت

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وانتشرت داخله، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وانتشرت قوات المشاة في وسطه، وشرعت بخلع أبواب منازل لمواطنين، بالتزامن مع إطلاق قنابل الغاز والصوت.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت باتجاه المواطنين أثناء خروجهم من مسجد المخيم، عقب انتهاء صلاة المغرب، ما أثار حالة من التوتر في صفوف الأهالي.

ولا تزال قوات الاحتلال تتمركز داخل المخيم، وسط استنفار وانتشار عسكري، فيما لم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات أو اعتقالات.