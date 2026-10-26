مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنة ونجلها شرق السموع ويغلقون طريقا جنوب الخليل

وطن للأنباء: اعتدى مستوطنون، اليوم الاثنين، بالضرب ورذاذ الفلفل على مواطنة ونجلها في خربة الخرابة، شرق بلدة السموع، جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابتهما برضوض وكدمات.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اقتحموا الخربة بمواشيهم، وأطلقوها في ساحات مساكن المواطنين، قبل أن يهاجموا حكيمة جبريل خلايلة ونجلها إسماعيل، وينهالوا عليهما بالضرب ويرشوهما بغاز الفلفل.

وأضافت المصادر أن المواطنة حكيمة خلايلة نُقلت إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج، فيما جرى تقديم العلاج لنجلها إسماعيل ميدانيا.

وفي سياق متصل، أغلق مستوطنون الطريق الرابطة بين بلدة السموع وخربة أمّنيزل، جنوب شرق يطا، جنوب الخليل.