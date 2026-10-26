الاحتلال يعتقل شابا وفتاة من الخليل ويشرد قسرا أكثر من 450 عائلة

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا وفتاة من محافظة الخليل، وواصلت عدوانها وحصارها العسكري المفروض على المحافظة لليوم الرابع على التوالي، ما أدى إلى تشريد أكثر من 450 عائلة قسرا من منازلها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل عبد الله منذر الزرو من منطقة الكسارة، جنوب المدينة.

وأضاف الناشط محمد عوض، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت منزل المواطن محمد الزعاقيق، واعتقلت ابنته مرح (27 عاما)، بعد تفتيش المنزل، والاعتداء بالضرب على شقيقيها.

وفي بلدتي بيت عوا ودير سامت غرب الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزلين وفتشتهما، ودمرت محتوياتهما وسرقت مبلغا من المال، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وتواصل قوات الاحتلال تشديد حصارها العسكري على مناطق محافظة الخليل، ما أدى إلى نزوح نحو 2649 مواطنا من أماكن سكنهم، خاصة في منطقتي دير بحة والجلدة بمدينة الخليل، إضافة إلى اعتقال العشرات والتنكيل بالمئات، وتدمير ممتلكات ومحتويات نحو 500 منزل جرت مداهمتها وتفتيشها.