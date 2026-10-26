إبراهيم أبو عواد يكتب لوطن: تأثير الإمام الغزالي في الفكر الغربي

لا يمكن الحديث عن تأثير الإمام الغَزَالي ( 450 ه _ 505 ه / 1058 م _ 1111 م ) في الفكر الغربي بدون مواجهة سؤالَيْن أساسِيَّيْن. السؤال الأول: كيف يمكن لفيلسوف مسلم عاش في القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر أن يدخل _ بصورة مباشرة أو غير مباشرة_ في تاريخ الأفكار الأوروبية التي تشكلت عبر قرون طويلة، وفي بيئة دينية ولغوية وسياسية مختلفة عن البيئة التي عاش فيها؟. والسؤال الثاني: هل كان أثر الغزالي في الغرب ثابتًا يمكن تَتَبُّعه من نص إلى نص أمْ أن بعض ما نجده من تشابه بين أفكاره وأفكار الفلاسفة الغربيين يرجع إلى أسئلة إنسانية مشتركة شغلت العقلَ في حضارات متعددة؟.

الغزالي شخصية يصعب حصرها في مجال واحد. كان فقيهًا وأصوليًّا ومتكلمًا ومشتغلًا بالفلسفة والتصوف، وكان في الوقت نفسه رَجلًا انشغلَ بمشكلة المعرفة، وحدود العقل، وحقيقة اليقين، وعلاقة الإنسان بالدين، وقدرة المرء على التمييز بين ما يعتقده لأنه ورثه، وما يطمئن إليه بعد الفحص والتأمل.

مِن أكثر الأخطاء شيوعًا في تناول الغزالي اختزاله في صورة رَجل حاربَ الفلسفة، وأغلقَ بابَ التفكير العقلي أمام المسلمين. ترتبط هذه الصورة عادةً بكتابه تهافت الفلاسفة، لكنها لا تصمد أمام قراءة أعماله في مجموعها. فقد درسَ الغزالي المنطقَ والفلسفة دراسةً مكَّنته من عرض مواقف الفلاسفة وحُججهم، ثم ناقشها وانتقدها، وميَّز بين القضايا التي يراها مقبولة، وتلك التي يعتقد أنها تنطوي على أخطاء، أو تتجاوز ما يستطيع العقلُ إثباتَه.

لَم يكن موقفه واحدًا من جميع العلوم التي تناولها الفلاسفة. في كتابه مقاصد الفلاسفة، عرضَ جانبًا مهمًّا من آرائهم في المنطق والطبيعيات والإلهيات، ثم جاء كتاب تهافت الفلاسفة لمناقشة مسائل محددة، مِن بينها قِدَم العالَم، وعِلْم الله بالجزئيات، ومسألة البعث الجسدي. وقد رأى أنَّ بعض دعاوى الفلاسفة في هذه الموضوعات لا تستند إلى براهين حاسمة، وأن تقديمها بوصفها حقائق عقلية ضرورية يتجاوز ما تسمح به أدلتهم.

تكمن أهمية هذا الموقف في أنَّ الغزالي لم يجعل مكانة الفيلسوف دليلًا على صحة قوله، ولم يرَ أن شيوع نظرية بين أصحاب المعرفة يمنحها حصانة من النقد. كان مستعدًّا لتفكيك الحُجَّة، وفحصِ مقدماتها، حتى عندما يتعلق الأمر بآراء كبار الفلاسفة، وفي مقدمتهم الفارابي وابن سينا، اللذان كان لهما أثر واسع في الفلسفة الإسلامية واللاتينية.

هذه الروح النقدية تتيح لنا عقد مقارنة مفيدة معَ تقاليد فلسفية غربية لاحقة، حيث أصبح فحص الأسس التي تقوم عليها المعرفة جزءًا أساسيًّا من عمل الفلاسفة. لكن ينبغي ألا نخلط بين التشابه في المنهج وإثباتِ التأثير التاريخي المباشر. إذا انتقدَ مفكران الحُجَجَ التي تبدو يقينية فهذا لا يعني أن أحدهما أخذ عن الآخَر، ولا سِيَّما حين تتباعد السياقات وتختلف المشكلات التي يحاول كُلٌّ منهما حَلَّها.

قدَّم الغزالي مثالًا مهمًّا على أن نقد الفلسفة يمكن أن يصدر من داخل المعرفة الفلسفية نفسها. استخدمَ المنطقَ في أعماله، واعتبره أداةً نافعة في ضبط الاستدلال، ولَم يتعامل معَ كُل ما أنتجته الفلسفة على أنه باطل لمجرد صدوره عن الفلاسفة. اعتراضُه الأساسي لم يكن على ممارسة العقل، وإنما على بعض النتائج التي رأى أنها لم تثبت بالقَدْرِ الذي يدَّعيه أصحابها.

وهذا التفصيل ضروري لفهم مكانته في تاريخ الفكر. الغزالي لم يكن خصمًا للعقل، كما لَم يكن مدافعًا عن إطلاق سُلطته. أرادَ أن يحدد مجالَ عمله، ويُميِّز بين الاستدلال الصحيح والادِّعاء الذي يتخفى وراء لغة البرهان، ويمنع الخلطَ بين ما يمكن للعقل أن يثبته وما يحتاج إلى مقدمات أُخرى لا يُوفِّرها البرهانُ الفلسفي وحده.

وقد جعل هذا الموقفُ مِن أعماله مادةً قابلة للنقاش خارج بيئته الأصلية، لأن السؤال عن صلاحية البرهان، وحدود الاستدلال، والعلاقة بين الدين والفلسفة، لم يكن خاصًّا بالمسلمين. لقد شغلتْ هذه القضايا المفكرين المسيحيين واليهود في العصور الوسطى أيضًا، وإنْ كانت الإجابات عنها تختلف باختلاف المذاهب والظروف التاريخية. لَم تنتقل الأفكار الإسلامية إلى أوروبا في العصور الوسطى عبر طريق واحد، ولم يكن انتقالها نتيجة اتصال مباشر دائم بين مفكرين ينتمون إلى ثقافتين مختلفتين. أسهمتْ حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية في نقل مؤلفات فلسفية وعلمية إلى البيئات الأوروبية، وبرزتْ طُلَيْطُلَة في القرن الثاني عشر مركزًا مهمًّا لهذا النشاط. وكانت الكتب المترجمة تتيح للقراء الأوروبيين الاطلاعَ على تراث فلسفي تَشَكَّلَ من تفاعل الفكر اليوناني معَ اجتهادات فلاسفة مسلمين، ثم تطوَّرَ داخل المدارس الإسلامية نفسها.

في هذا السياق، دخلَ الغزالي إلى الثقافة اللاتينية من خلال ترجمة كتابه مقاصد الفلاسفة، وتداولته الأوساطُ العلمية في أوروبا خلال العصور الوسطى، واستمر الاهتمامُ به في فترات لاحقة. لكن قصة هذا الكتاب تَحمل تفصيلًا مهمًّا يكشف كيف يمكن أن يتغير معنى العمل الفكري عندما ينتقل من لغة إلى أُخرى. فقدْ عرضَ الغزالي في مقاصد الفلاسفة آراءَ الفلاسفة في المنطق والطبيعيات والإلهيات عرضًا مُنَظَّمًا، وكان غرضه تمهيد الطريق لنقدها في كتابه تهافت الفلاسفة. غَير أن الترجمة اللاتينية لم تنقل بوضوح جميع الإشارات التي تُبيِّن طبيعة هذا العَرْض وعلاقته بموقف المؤلف النقدي. لذلك قرأ عدد من المفكرين الأوروبيين الكتابَ على أنه عَرْض لمذهب الغزالي نفسه، وليس مجرد تقديم مُنظَّم لآراء الفلاسفة.

وهكذا ظهرَ الغزالي في جانب من التراث اللاتيني بوصفه شارحًا لفلسفة أرسطو، كما وصلتْ عبر ابن سينا، معَ أن صورته الفكرية في العالَم الإسلامي كانت أكثر تعقيدًا بكثير. لقد كان في الوقت نفسه دارسًا للفلسفة، وناقدًا لبعض نتائجها، ومتكلمًا يدافع عن تصورات دينية محددة، ومفكرًا يبحث في حدود المعرفة، وسُبلِ الوصول إلى اليقين.

هذه المفارقة ليست تفصيلًا ثانويًّا في تاريخ الترجمة، بل تكشف أن انتقال الكُتب لا يضمن انتقالَ مقاصد أصحابها كاملةً. قد يحتفظ النص المُترجَم بالمعلومات والحُجج، لكنه يفقد بعضَ السياق الذي يحدد كيفية فهمها. وقد يُنسَب إلى المؤلف موقف لا يتبنَّاه، أوْ تُفْهَم آراؤه مِن خِلال تصنيف فكري لَم يكن ينتمي إليه أصلًا.

ومعَ ذلك، فإن القراءة الأوروبية للغزالي لم تكن بلا قيمة بسبب هذا الالتباس. فقد أسهمَ كتابُه في تعريف القراء اللاتينيين بمباحث المنطق والفلسفة التي تطورت في العالَم الإسلامي.

عندما نتحدث عن الفكر الغربي في العصور الوسطى، فإننا نتحدث عن عالَم فكري كانت الجامعات فيه تتشكل، وكانت العلاقة بين الفلسفة المسيحية وتراث أرسطو موضع نقاش واسع.

واجهَ المفكرون الأوروبيون أسئلة تتعلق بإمكانِ التوفيق بين الإيمان والبُرهان، وكيفيةِ فهم الطبيعة والعالَم، وحدودِ المعرفة البشرية، والعلاقةِ بين ما يمكن إثباته بالعقل وما تُقَرِّره العقيدة الدينية.لم تكن هذه الأسئلة جديدة على الغزالي، وإن اختلفت صياغاتها وأُطُرها الدينية. فقدْ عاش هو أيضًا في بيئة كان فيها التفاعل بين الدين والفلسفة موضوعًا للخلاف، وكان عليه أن يحدد موقفه من علوم الفلاسفة، ويُفَسِّر ما يراه تعارضًا بين بعض آرائهم ومقتضيات العقيدة الإسلامية.

المنطق الذي تناوله الغزالي لم يكن حكرًا على مذهب ديني، والأسئلة المتعلقة بصحة الاستدلال لا تفقد أهميتها عندما تتغير اللغة التي تُناقَش بها. كما أنَّ عَرْض المذاهب الفلسفية بطريقة مُنظَّمة يجعل النص مفيدًا، حتى للقارئ الذي لا يوافق المؤلفَ على جميع النتائج التي يصل إليها.

وقدْ عرف عدد من المفكرين الأوروبيين كتابَ مقاصد الفلاسفة، وأصبح جزءًا من المعرفة المتاحة لديهم عن الفلسفة التي تطورت في العالَم الإسلامي، وقُرئ على مدى قرون، وكان مصدرًا لبعض المعلومات التي استندَ إليها علماء كِبار، مِن بينهم ألبرت الكبير ( 1200_ 1280 )، وهو أعظم لاهوتي وفيلسوف ألماني من العصور الوسطى، وتلميذه توما الأكويني ( 1225_ 1274) في سياق اطلاعهما على الفلسفة العربية.

لكن ينبغي التفريق بين استخدام كتاب بوصفه مصدرًا للمعرفة، وبين تبنِّي صاحبه بوصفه مرجعًا نهائيًّا في الفلسفة. فقدْ يستفيد الفيلسوف من مؤلف في شرح نظرية أو عرض حُجَّة، ثم يخالفه في نتائجها. وقد يكون أثر الكِتاب في توفير المعلومات أو تحديد المصطلحات أكبر من أثره في توجيه الموقف الفلسفي نفسه. وهذا التمييز مهم وضروري عند الحديث عن الغزالي والأكويني.

وجودُ أعمال الغزالي ضمن المواد التي عرفها فلاسفة التراث اللاتيني لا يعني أن فلسفة الأكويني نشأتْ من أفكاره، أوْ أن موقف الأكويني من العلاقة بين العقل والإيمان كان تكرارًا لموقف الغزالي. لكل منهما خلفيته الدينية، ومصادره الفلسفية، ومشكلاته الخاصة. لكن دراسة البيئة التي عملَ فيها الأكويني تقتضي الاعترافَ بأن الفلسفة الأوروبية الوسيطة لم تتكون في عزلة عن الإنتاج الفكري الذي نشأ خارج أوروبا اللاتينية.

كان التراث العربي الإسلامي أحد المكونات المهمة لهذه البيئة، ولم يكن دوره مقتصرًا على نقل الفلسفة اليونانية كما هي. أعادَ فلاسفة مسلمون صياغة مسائلها، وطوَّروا حُجَجًا جديدة، وناقشوا نتائجها، وقدَّموا تصورات أصبحتْ بدورها موضوعًا للترجمة والنقد. وكان الغزالي جزءًا من هذه الحركة، سواءٌ حين عرضَ أفكارَ الفلاسفة، أو حين اعترضَ عليها.

تركَ الغزالي بصمةً عميقة وخفيَّة في مسار الفلسفة الغربية الحديثة، وتحديدًا في التأسيس الفلسفي لرينيه ديكارت ( 1596_ 1650 ). فقدْ مثَّل كتاب الغزالي " المنقذ من الضلال" محطة فاصلة عبر استخدامه لمنهج الشك المنهجي، للوصول إلى الحقيقة اليقينية، وهو المسار ذاته الذي سلكه ديكارت حرفيًّا في "التأملات" الشهيرة.

تخلَّصَ الغزالي من المُسلَّمات الموروثة، وشكَّك في الحواس والعقل وصولًا إلى اليقين المطلق، فمهَّد بذلك الطريقَ أمام ديكارت لابتكار مقولته الخالدة: "أنا أفكر إذن أنا موجود"،مِمَّا يعكس تأثُّرًا تاريخيًّا وفكريًّا عميقًا يبرز وحدةَ الهم الإنساني في البحث عن اليقين الخالص بعيدًا عن أسْرِ التقليد.

مِن أبرز المسائل التي جعلت الغزالي حاضرًا في المقارنات بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي مسألة العلاقة بين العقل والإيمان. فقدْ رفضَ أن يكون الانتماء إلى جماعة دينية أو تبنِّي رأي شائع بديلًا عن الفحص، كما رفضَ أن تُعَامَل كُل دعوى فلسفية باعتبارها حقيقة لمجرد أنها صيغت في صورة برهان.

لم يكن الحل الذي قدَّمه قائمًا على الاستغناء عن العقل، وإنما على الاعتراف بوظائفه وحدوده، والتمييزِ بين مجالات المعرفة. المنطقُ في نظره أداةٌ نافعة لضبط الاستدلال، لكنَّه لا يجعل جميعَ القضايا قابلة للإثبات بالطريقة نفسها.

كان التراث الذي وصلَ إلى أوروبا يضمُّ اتجاهات مختلفة، بعضُها يدافع عن إمكان التوفيق بين العقل والوَحْي، وبعضُها يعيد النظرَ في مدى استقلال الفلسفة عن اللاهوت، وبعضُها يتَّخذ مِن النقد الفلسفية وسيلة للدفاع عن العقيدة.

وفي هذا السياق، وفَّرت أعمالُ الغزالي مادة يمكن الاستفادة منها، أو الاعتراض عليها، بحسب طبيعة المسألة التي يناقشها كل مفكر. لكن ينبغي الانتباه إلى أن التشابه في الأسئلة لا يلغي الاختلافَ في الإجابات.

الغزالي لَم يسعَ إلى تأسيس فلسفة علمانية بالمعنى الحديث، ولم يكن مشروعه فصل المعرفة عن الدين، بلْ كان يريد الوصولَ إلى فهم يراه صحيحًا للدين، معَ فحص المناهج التي يمكن أن يعتمد عليها الإنسان في طلب الحقيقة.

عند النظر إلى تاريخ استقبال الغزالي في الغرب،يمكن التمييز بين ثلاثة مستويات من التأثير:

المستوى الأول: التأثير النَّصي المباشر، ويتمثل في انتقال أعماله إلى اللاتينية وقراءتها في البيئات الفكرية الأوروبية. وهذا المستوى هو الأكثر وضوحًا من الناحية التاريخية، لأننا نستطيع تَتَبُّع الكتاب المُترجَم، والاسم الذي عُرف به مؤلفه، وبعض الأوساط التي تداولته. وقدْ أسهمَ كتاب مقاصد الفلاسفة بصفة خاصة في تعريف القراء اللاتينيين بجوانب من الفلسفة العربية، وإنْ كان فهمهم له قدْ تأثرَ أحيانًا بغياب بعض الإشارات التي تشرح طبيعة الكتاب ومقصد مؤلفه.

المستوى الثاني: التأثير الذي يمرُّ عبر النقاشات الفلسفية المتداخلة. فقدْ دخلتْ أفكار الغزالي في حوار معَ أفكار فلاسفة آخرين، وظهرتْ ردود على نقده في أعمال ابن رُشد الحفيد (520 ه _ 595 ه / 1126 م _ 1198 م )، كما انتقلتْ مباحث الفلسفة الإسلامية إلى أوروبا من خلال مؤلفين متعددين، لكن إثبات أن فكرة محددة وصلتْ إلى فيلسوف غربي عبر هذا المسار يحتاج إلى شواهد تاريخية، ولا يصح افتراضه اعتمادًا على التشابه وحده.

المستوى الثالث: الحضور المُقارَن في تاريخ الفلسفة. في هذا المستوى، يمكن للباحث أن يقارن بين الغزالي وديكارت في مشكلة اليقين، أو بين الغزالي وديفيد هيوم ( 1711_ 1776) في السببية، أو بين معالجة الغزالي للأخلاق وبعض الاتجاهات الغربية في تكوين الشخصية.

وهذا المستوى الأخير مهم بوجه خاص في الدراسات المعاصرة، لأنه يسمح بقراءة الغزالي خارج الحدود الضيقة للتاريخ الداخلي للفكر الإسلامي، من دون أن يفقد خصوصيته التاريخية، فهو ليس مجرد شخصية دينية تُدرَس لفهم تطور علم الكلام والتصوف، أو اسمًا عابرًا يمكن إلحاقه بقائمة الفلاسفة الذين سبقوا مفكري أوروبا، وأثَّروا فيهم. إنَّه صاحب مشروع متكامل نسبيًّا، تلتقي فيه نظرية المعرفة بالنقد الفلسفي، والتربيةِ الأخلاقية، والبحثِ عن اليقين.

لقد كان الغزالي حاضرًا فِعلًا في تاريخ القراءة الفلسفية الأوروبية خلال العصور الوسطى، وكان كتابه مقاصد الفلاسفة من النصوص التي أسهمتْ في نقل المعرفة بالفلسفة الإسلامية إلى اللاتينية. وقدْ سَبَقَ الغزالي ديكارت في موضوع الشك المنهجي، وَسَبَقَ هيوم في موضوع السببية. وما قدَّمه الغزالي مِن تحليل للمعرفة، ونقدٍ للحُجَج، وبحثٍ في العلاقة بين العقل والإيمان، ومراجعة للدوافع الإنسانية، يكفي لجعله من كبار الفلاسفة في التاريخ، كما يكفي لجعل أعماله جديرة بالدراسة في سياق عالمي.

عاشَ الغزالي داخل تقاليد معرفية محددة، وانشغلَ بأسئلة تتَّصل بالدين، والفلسفة، واليقين، والأخلاق، ودرسَ آراء الفلاسفة قبل أن ينتقدها، واستخدمَ المنطق معَ احتفاظه بموقف نقدي من حدود الاستدلال، وَمَرَّ بتجربة شخصية وفكرية دفعته إلى إعادة النظر في طبيعة المعرفة التي كان يطلبها. وهذه الجوانب لا تجعله نُسخةً مبكرة من أي فيلسوف غربي، بلْ تمنحه مكانته الخاصة في تاريخ التفكير الإنساني.

ولعلَّ أكثر ما يستحق الانتباه في تجربة الغزالي أنَّه لَم يكتفِ بالسؤال عن صحة الأفكار، بل انشغلَ أيضًا بحال الإنسان الذي يطلبها. وقدْ أدركَ أن معرفة الحُجَّة لا تعني بالضرورة امتلاكَ اليقين، والقُدرة على الاستدلال لا تحلُّ جميع المشكلات التي يواجهها الإنسان، وإصلاح السلوك لا يتحقق بمجرد حفظ القواعد الأخلاقية. وقدْ جمعَ في مشروعه بين فحص المعرفة ومراجعةِ النَّفْس، مِن دون أن يذيب أحدَ المجالَيْن في الآخَر.

قيمة الغزالي في الفكر الغربي ليست في أنَّه يُقَدِّم قصةً بسيطة عن مفكر مسلم سَبَقَ الغربَ، بلْ في أنه يكشف عن حضور فِعلي للفلسفة الإسلامية في تاريخ المعرفة الأوروبية، وقدرةِ مفكر من القرن الحادي عشر على معالجة مسائل ظَلَّتْ موضوعًا للبحث والنقاش بعد عصره بقرون.

وهذه مقارنة سريعة بين الإمام الغزالي وأعظم ثلاثين فيلسوفًا ومفكرًا غربيًّا جاؤوا بعده:

1_ الفيلسوف الدومينيكاني والكاهن الكاثوليكي توما الأكويني ( 1225_ 1274). سبقه الإمام الغزالي في التوفيق بين الفلسفة العقلية والعقيدة الدينية، وبيان أن العقل البشري أداة قاصرة لا تستطيع الاستقلال بمفردها لإدراك حقائق الإيمان الكبرى دون هداية الوَحْي الإلهيِّ.

2_ الفيلسوف الإيطالي نيكولو مكيافيلي ( 1469_ 1527 ). سبقه الإمام الغزالي في دراسة الواقع السياسي، وسُلوك الحكام، وتحليل آليَّات السُّلطة، والنصيحة السياسية.

3_ الفيلسوف والقس الألماني مارتن لوثر ( 1483_ 1546 ). سبقه الإمام الغزالي في نقد الجمود الفكري، والتقليدِ الأعمى للمؤسسات الدينية، والدعوة إلى تحرير العقل مِن سُلطة الموروث التقليدي، لإعادة إحياء جوهر الإيمان الخالص، والعودةِ إلى ينابيع اليقين، ليضع بذلك اللبنات الأولى لثورة معرفية سبقت النهضة الأوروبية.

4_ الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون ( 1561_ 1626 ). سبقه الإمام الغزالي في نقده الحاد لِطُرق الاستدلال العقيم، والدعوة إلى الشك العِلمي، والمنهجِ التجريبي المتجرد، ومحاربة الأفكار الموروثة، والتقليد الأعمى، لتطهير العقل من الأوهام، والوصول إلى الحقيقة المُجرَّدة، والمعارفِ اليقينية الصحيحة.

5_ الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز ( 1588_ 1679 ). سبقه الإمام الغزالي في تأسيس "العقد الاجتماعي"، وبيان ضرورة وجود سُلطة حاكمة قوية لحفظ النظام، ومنع الفوضى، ودرء الصراعات بين البشر، ودراسة الطبائع البشرية، وتأصيل نظريات السُّلطة والسياسة والأخلاق وعلاقتها بضبط غرائز الإنسان، وحفظ النظام الاجتماعي.

6_ الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت ( 1596_ 1650 ). سبقه الإمام الغزالي في اتخاذ الشك المنهجي سبيلًا للوصول إلى اليقين المطلق، حيث جرَّد الحواس والعقلَ من الثقة المطلقة، حتى وصل إلى الحقيقة الثابتة.

7_ الفيلسوف والفيزيائي الفرنسي بليز باسكال ( 1623_ 1662 ). سبقه الإمام الغزالي في البرهان على عجز العقل البشري المُطْلق عن إدراك الحقائق الإلهيَّة بمفرده، والدعوةِ إلى الإيمان القائم على تجربة القلب والوجدان، وليس على البراهين المنطقية وحدها.

8_ الفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا ( 1632_ 1677 ). سبقه الإمام الغزالي تفكيك وتفنيد فكرة "وحدة الوجود" الفلسفية، حيث ناقشَ أصولَها وخطورتها العقدية في كتاباته، قبل أن يتبنَّاها سبينوزا في نظامه الفلسفي.

9_ الفيلسوف الإنجليزي جون لوك ( 1632_ 1704 ). سبقه الإمام الغزالي في تقرير أن العقل البشري يولد صفحة بيضاء خالية من الأفكار المطبوعة أو المعارف الفِطْرية، وأن اكتساب العِلْم والمعرفة يتمُّ حصرًا عن طريق الحواس والتجربة.

10_ الفيلسوف الألماني غوتفريد لايبنتس ( 1646_ 1716 ). سبقه الإمام الغزالي في القول إنَّ هذا العالَم الذي خلقه اللَّهُ هو أحسن العوالم الممكنة، وأكملها حكمةً وتنظيمًا، حيث يَسود العدلُ الإلهيُّ، والتدبير الأكمل، الذي لا يمكن تصوُّر ما هو أبدع أو أحسن منه.

11_ الفيلسوف الألماني كريستيان فولف ( 1679_ 1754 ). سبقه الإمام الغزالي في إرساء منهج تصنيفي صارم للعلوم يعتمد على البرهان المنطقي، والتأسيس العقلاني المُنظَّم، حيث ميَّز بوضوح بين مجالات المعارف الشرعية والفلسفية، مؤكدًا تكامل العقل والبُرهان ضمن نسق معرفي واحد مُتَّسق.

12_ الفيلسوف والأسقف الأيرلندي جورج بيركلي ( 1685_ 1753 ). سبقه الإمام الغزالي في تجريد المادة، وتقرير أن الوجود الحقيقي للحقائق المرئية تابع للإرادة الإلهيَّة، والتدبيرِ المستمر لخالق الكون، وأن الأشياء المادية تفتقر إلى وجود ذاتي مستقل، وأن حقيقتها ترتبط بِكَونها معلومة ومُدرَكة للَّهِ الذي يُبْقي عليها بوجوده الدائم.

13_ الفيلسوف الإسكتلندي ديفيد هيوم ( 1711_ 1776 ). سبقه الإمام الغزالي في نقد قانون العِلِّية والسببية، مؤكدًا أنَّ ما نراه تَكرارًا لتزامن الأحداث لا يعني بالضرورة وجود ارتباط سببي حتمي بينها، وإنما هو مجرد عادة ذهنية.

14_ الفيلسوف السويسري جان جاك روسو ( 1712_ 1778 ). سبقه الإمام الغزالي في تقديس الفِطْرة الإنسانية النقيَّة، والتحذيرِ من أثر فساد البيئة والمجتمع والمألوفات على انحراف طفولة الإنسان وفِطْرته، وتقرير أن صلاح المجتمع الإنساني يبدأ من التربية الأخلاقية للأفراد، وتزكية النفوس، مؤكدًا أن الفِطرة السليمة هي أساس تقويم السلوك البشري قبل صياغة القوانين والنُّظُم الاجتماعية.

15_ الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط ( 1724_ 1804 ). سبقه الإمام الغزالي في إثبات عجز العقل البشري عن إدراك الحقائق الإلهيَّة والغَيْبِيَّة المحضة، مؤكدًا أن المعرفة الإنسانية تقف عند حدود المحسوسات، ولها حدود لا يمكنها تجاوزها.

16_ الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور ( 1788_ 1860 ). سبقه الإمام الغزالي في بيان أن حقيقة العالَم المادي ظاهرة وهمية وخادعة، تحجب الحقيقة الكبرى وراءها، داعيًا إلى الزهد في شهوات الدنيا، وتحرير النَّفْس مِن أسْرِ الرغبات المادية لبلوغ الطمأنينة الروحية. وهذا يدلُّ على أن رؤية العقل المُسْلِم لزيف المظاهر المادية سبقتْ إدراكَ فلاسفة الغرب المُحْدَثين.

17_ الفيلسوف الفرنسي أوغست كونت ( 1798_ 1857 ). سبقه الإمام الغزالي في تصنيف أنواع المعارف البشرية، وتقسيم العلوم النظرية والعملية حسب أهميتها في حياة الإنسان، ونفعها المجتمعي، مؤكدًا أن العلوم ترتبط ارتباطًا وثيقًا بغايات الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة.

18_ الفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت ميل ( 1806_ 1873 ). سبقه الإمام الغزالي في تقرير أن معيار صدق الأفعال الإنسانية وأحكامها الأخلاقية مبني على جلب المنافع، ودرء المفاسد عن الخَلْق، مستندًا إلى مقاصد الشريعة في حفظ مصالح البشر قبل ظهور النظريات النفعية الحديثة.

19_ الفيلسوف الدنماركي سورين كيركغارد ( 1813_ 1855 ). سبقه الإمام الغزالي في تجربة القلق الوجودي الذي يُزلزل يقينَ العقل وموثوقية الحواس، واستنتاج أن النجاة من هذه الحَيرة لا تكون بالبراهين الفلسفية، بلْ بـ " قفزة إيمانية" شجاعة يَعْبر بها الفردُ نحو اليقين القلبي الخالص.

20_ الفيلسوف الألماني كارل ماركس ( 1818_ 1883 ). سبقه الإمام الغزالي في نقد الاغتراب الإنساني المرتبط بالتعلُّق المفرط بالمال، حين أوضح أن طمع الإنسان وخضوعه للمادة، يجعله أسيرًا لِمَا يَمْلكه.

21_ الفيلسوف الأمريكي وليام جيمس ( 1842_ 1910 ). سبقه الإمام الغزالي في دراسة " علم النفس التجريبي الإيماني"، وتحليل الأحوال النفسية والوجدانية والمجاهدات القلبية للإنسان بدقة مذهلة، واعتماد المنهج العملي والذَّوْقي، وإثبات أن صِدق الأفكار الدينية والروحية يُقَاس بثمارها وآثارها النفسية النافعة في حياة الإنسان، وليس بالبراهين النظرية وحدها.

22_ الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه ( 1844_ 1900 ). سبقه الإمام الغزالي في نقد النفاق الأخلاقي والاجتماعي، وفضح دوافق النفوس الخفيَّة، مؤكدًا أن كثيرًا من الأحكام الأخلاقية للناس تنبع من دوافع نفسية مُستترة، كطلب الجاه، والمدح، والمصالح الشخصية، وليست التزامًا حقيقيًّا بالفضيلة.

23_ الفيلسوف الإنجليزي فرنسيس هربرت برادلي ( 1846_ 1924 ). سبقه الإمام الغزالي في اعتبار العالَم المحسوس والعقل الظاهري مجرد أوهام متناقضة لا تكشف الحقيقة الكبرى، وأن العالَم المحسوس والواقع التجريبي يفقدان الاستقلاليةَ ويزولان ويضمحلان أمام جلال الحقيقة الإلهيَّة المُطْلقة.

24_ الفيلسوف الألماني إدموند هوسرل ( 1859_ 1938 ). سبقه الإمام الغزالي في اعتماد منهج "تعليق الأحكام"، حيث يتمُّ وضع الحواس وبداهات العقل موضع الشك والمساءلة المُؤقَّتة، والنظر نحو الوعي الذاتي الخالص للوصول إلى أصل اليقين الذي لا يرقى إليه شك.

25_ الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون ( 1859_ 1941 ). سبقه الإمام الغزالي في إثبات أن المعرفة الكبرى واليقين المُطْلق يُدرَكان بالحدس القلبي والكشف الروحي،وليس بالتحليل العقلي المنطقي البحت فقط.

26_ الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل ( 1872_ 1970 ). سبقه الإمام الغزالي في تفكيك "الوثوقية الموروثة"، مؤكدًا أن قَبول المعتقدات بدافع التقاليد الجماعية يُمثِّل آفة معرفية تعيق بلوغَ الحقيقة المستقلة.

27_ الفيلسوف النمساوي البريطاني لودفيغ فيتغنشتاين ( 1889_ 1951 ). سبقه الإمام الغزالي في تفكيك حدود اللغة، وقصور العبارات البشرية عن الإحاطة بالحقائق المُطْلقة، مؤكدًا أن ما عَجَزَ اللفظُ عن بيانه يُدرَك بالذَّوْق القلبي المباشر، وليس بالعبارة، ومَنْ ذاقَ عَرَفَ، ومَنْ عَرَفَ اغترفَ.

28_ الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر ( 1889_ 1976 ). سبقه الإمام الغزالي في نقد "النسيان الوجودي"، إذْ كشف مبكرًا عن اغتراب الإنسان باستغراقه في المظاهر المادية واليومية للعالَم، مُحَذِّرًا من أن هذا التغافل يحجب عن الوعي حقيقةَ الوجود الأصيل، ومعناه الأعمق المرتبط بالمبدأ الإلهيِّ المُطْلق.

29_ الفيلسوف النمساوي الإنجليزي كارل بوبر ( 1902_ 1994 ). سبقه الإمام الغزالي في إقرار مبدأ "القابلية للخطأ" في المعارف البشرية، مؤكدًا أن العقل البشري مهما بلغ من دِقَّة، يظلُّ عُرضةً للوهم والخطأ ما لم يستند إلى نور يقذفه اللهُ في القلب، يتجاوز حدودَ الاستدلال التجريبي والمنطقي.

30_ الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر ( 1905_ 1980 ). سبقه الإمام الغزالي في تحليل مفهوم الإرادة الإنسانية والحرية والاختيار، ومسؤولية الفرد عن أفعاله وقراراته، وأنَّه هو الذي يُحدِّد مصيره وأخلاقه بإرادته الحُرَّة المستقلة.

31_ الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو ( 1926_ 1984 ). سبقه الإمام الغزالي في تفكيك سُلطة الخطابات والمؤسسات المعرفية، فقدْ أثبتَ عبر نقده للفِرَق والمذاهب كيف يتحول العلم والخطاب الديني أو الفكري أحيانًا إلى أداة للهيمنة، والجاه، والممارسات التبريرية.