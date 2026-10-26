جمعية حماية المستهلك تعقد اجتماع هيئتها العامة وتنتخب مجلس إدارة جديدًا

وطن للأنباء: عقدت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأحد 25/10/2026، اجتماع الهيئة العامة في مقر الجمعية بمدينة رام الله، بإشراف محامي الجمعية الأستاذ طارق طوقان، وذلك بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني وفق الأصول المرعية.

وافتُتحت الجلسة بتلاوة التقرير المالي لعامي 2024 و2025، واستعراض أبرز بنوده المتعلقة بالنفقات والإيرادات، تلاه نقاش موسع حول الوضع المالي للجمعية وضرورة تنمية مواردها المالية، لا سيما في ظل الوعود التي قدمتها الحكومات المتعاقبة بتوفير شروط الاستدامة المالية للجمعية، في وقت يجري فيه توجيه المانحين نحو الوزارات لتنفيذ البرامج المتعلقة بحماية المستهلك، الأمر الذي يحدّ من فرص دعم الجمعية واستدامة عملها.

كما جرى استعراض التقرير الإداري للعامين 2024 و2025، الذي ركّز على أبرز نشاطات الجمعية وجهودها في التشبيك والتعاون مع المؤسسات ذات الصلة، وأشار إلى أن الجمعية أصبحت حاضرة على خارطة العمل الحكومي والمؤسسات الرسمية، بوصفها ممثلًا للمستهلك.

وأوضح التقرير أن الجمعية باتت عضوًا في الفريق الوطني لسلامة الأغذية، ولجنة المنافسة، وفريق مراجعة صافي القياس، ولجنة النزاهة في المواصفات والمقاييس، إضافة إلى عضويتها في مجلس إدارة تنظيم قطاع الكهرباء.

وتناول التقرير كذلك النشاطات المشتركة التي نفذتها الجمعية بالتعاون مع الجامعات والنقابات المهنية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية واتحاد الغرف التجارية الزراعية الصناعية، قبل أن تناقش الهيئة العامة التقرير الإداري وتقرّه.

وفي السياق، وجّهت الهيئة العامة تقديرها العالي إلى أصدقاء الجمعية من البلديات في محافظة رام الله والبيرة، والجمعيات والمؤسسات التي تساند عملها، مشيدة بالجهود المشتركة التي أسفرت عن تشكيل جسم تنسيقي لمؤسسات مدينة رام الله، بهدف متابعة قضية الشارع الصيني والمشروع الاستيطاني الذي يستهدف المنطقة الحضرية برمتها.

كما ثمّنت الهيئة العامة العلاقة القائمة مع الاتحادات الصناعية والغرف التجارية، والدعم الذي تقدمه الشركات الفلسطينية لمسيرة الجمعية من خلال تبنّي نشاطاتها ومساندة برامجها.

وعقب ذلك، عقدت الهيئة العامة اجتماعًا غير عادي، أقرّت خلاله تعديلات على النظام الداخلي للجمعية، شملت تخفيض رسوم الاشتراك السنوي من 100 شيكل إلى 50 شيكلًا، مراعاةً للأوضاع الاقتصادية والمالية والظروف السياسية الراهنة.

كما أقرت الهيئة خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة إلى سبعة أعضاء، بهدف ترشيق المجلس وتعزيز فاعلية أعضائه.

وفي ختام الاجتماع، جرى انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية، ضمّ كلًا من الدكتور شاكر خليل زيادة، وصايل حنون، وأحلام العبد كراكرة، ورانية الخيري، والدكتور محمد شاهين، ووائل حجازي، وصلاح هنية.

ومن المقرر عقد جلسة خاصة لمجلس الإدارة الجديد لتوزيع المناصب الإدارية واعتماد المخولين بالتوقيع.

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