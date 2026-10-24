مستوطنون يرعون أغنامهم بين منازل المواطنين في يبرود والمغير ويتسببون بأضرار للمزروعات

وطن للأنباء: اقتحم مستوطنون، اليوم السبت، قريتي يبرود والمغير شرق رام الله، ورعوا أغنامهم بين منازل المواطنين وفي الأراضي الزراعية، ما ألحق أضرارا بالمزروعات.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اقتحموا قرية يبرود، ورعوا أغنامهم تحت أشجار الزيتون وبين منازل المواطنين، فيما اقتحم آخرون سهل المغير الشرقي ورعوا أغنامهم فيه، ما تسبب بأضرار للأراضي الزراعية والمزروعات.

وأشارت المصادر إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين الرعوية شرق رام الله، في إطار محاولات الاستيلاء الأراضي، وحرمان أصحابها من استخدامها، والاستفادة منها.