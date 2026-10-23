حرس الثورة: إيران ستصبح "مقبرة للغزاة" إذا ارتكب العدو خطأ وشنّ هجوماً برياً

وطن للأنباء: قال مساعد قائد حرس الثورة الإيراني للشؤون السياسية، العميد يد الله جواني، إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للتصدي لأي عدوان، مؤكداً أنها تنتظر ارتكاب العدو ما وصفه بـ"خطأ استراتيجي"، مثل شنّ هجوم بري على إيران.

وأضاف جواني أن إيران ستصبح "مقبرة للغزاة" إذا أقدم العدو على تنفيذ عمليات برية ضدها.

وتساءل جواني عن قدرة القوات الأميركية على دخول الأراضي الإيرانية، في ظل ما قال إنها صعوبات تواجهها في قواعدها العسكرية بالمنطقة، مضيفاً أن دخول أرض مجهولة سيشكّل تحدياً أكبر لها.

وكان قد قال مستشار ومساعد قائد الثورة والجمهورية في إيران، محمد مخبر، اليوم، إن الحرب النفسية والتهديدات التي يطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنمّ عن اليأس.

يأتي ذلك وسط تصاعد حدة التوترات في المنطقة، في ما يخص كثرة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن نية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير "الأمن" يسرائيل كاتس شن هجوم على إيران، وإعدادهما خططاً في هذا الصدد، تشتمل على مهاجمة البنى التحتية وبنى الطاقة والمنشآت النووية.