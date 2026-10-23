إيطاليا تطالب بالإفراج الفوري عن 5 ناشطات محتجزات في الضفة الغربية

وطن للأنباء: طالبت إيطاليا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن خمس ناشطات إيطاليات احتجزتهن قوات الاحتلال في الضفة الغربية، أثناء مشاركتهن المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، إن احتجاز الناشطات أمر غير مقبول، مؤكداً أنهن لم يرتكبن أي جريمة، ومعرباً عن أمله في الإفراج عنهن خلال ساعات.

وأفادت مصادر في وزارة الخارجية الإيطالية بأن الشرطة الإسرائيلية احتجزت الناشطات الخمس، أمس الخميس، في "كريات أربع"، برفقة ناشطين أجانب آخرين، خلال محاولتهم توفير الحماية للمزارعين الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون.

وأضافت المصادر أن سلطات الاحتلال أبلغت دبلوماسيين إيطاليين، اليوم الجمعة، بأنها تتوقع إحالة الناشطات إلى سلطة الهجرة الإسرائيلية، تمهيداً لاتخاذ إجراءات ترحيلهن وإعادتهن إلى إيطاليا.

المصدر: "رويترز"