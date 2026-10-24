ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74,540 والإصابات إلى 175,678 منذ بدء العدوان

وطن للأنباء: ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,540 شهيدا، و175,678 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت مصادر طبية، في تقريرها اليوم السبت، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 10 شهداء) بينهم شهيد انتُشل جثمانه)، و62 إصابة.

ولفتت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,547، والإصابات إلى 5,559، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 842.

وأضافت المصادر، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

ونوهت إلى أنه تم إضافة 42 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، منذ آخر أضافة للإحصائية بتاريخ 17‏/10‏/2026