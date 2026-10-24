واشنطن تقلص طواقم سفاراتها في 4 دول بعد تحذير استخباراتي

مذكرة استخباراتية تحذر من تصاعد محاولات استهداف أمريكيين

وطن للأنباء: أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وزارة الخارجية الأمريكية قلّصت أعداد موظفيها في سفارات بالأردن ولبنان وقطر والإمارات، على خلفية تحذيرات استخباراتية من تصاعد مخططات إيرانية لاستهداف دبلوماسيين ومسؤولين وموظفين أمريكيين في الشرق الأوسط وخارجه.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مذكرة استخباراتية مؤرخة في 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جاي كلايتون أبلغ وزير الخارجية ماركو روبيو بتزايد الجهود الإيرانية لاستهداف أمريكيين، مشيرا إلى أن بعض المخططات وصلت إلى مراحل متقدمة.

ولم تحدد المذكرة أهدافا بعينها أو تفاصيل هذه المخططات، فيما أشارت تقارير أمريكية إلى مخاوف من توسع هجمات الحوثيين لتشمل دولا أخرى في المنطقة.

وبحسب التقارير، ستواصل السفارات المعنية عملها مع تقليص أعداد الموظفين، دون أن يعني ذلك صدور أوامر عامة بمغادرة هذه الدول.

وفي إجراء منفصل، أمرت واشنطن موظفيها الحكوميين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم في السعودية بالمغادرة، في ظل المخاوف الأمنية المتزايدة.

وكانت واشنطن قد أعادت بعض طواقمها الدبلوماسية إلى المنطقة في الأشهر الأخيرة، بعد أن سحبت العديد منهم إثر الهجمات التي شنّتها طهران ضد منشآت أمريكية ردًّا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي انطلقت ضد إيران في أواخر فبراير/شباط الماضي