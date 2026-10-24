مصطفى يوعز بتوفير الاحتياجات الطارئة للمواطنين وتعزيز صمودهم في الخليل

وطن للأنباء: أوعز رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم السبت، إلى الجهات المختصة بتسخير الإمكانيات المتاحة لتلبية الاحتياجات الطارئة للمواطنين في محافظة الخليل، وتعزيز صمودهم، في ظل اقتحام قوات الاحتلال مناطق وأحياء عدة، وتنفيذ عمليات إخلاء قسري طالت مئات المواطنين.

وجاء ذلك في إطار متابعة أوضاع المواطنين واحتياجاتهم، بالتنسيق مع محافظ الخليل خالد دودين ورئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها السكان، وبينهم نساء وأطفال وكبار سن ومرضى.

كما وجّه مصطفى إلى تكثيف التحركات والاتصالات على المستوى الدولي للضغط من أجل وقف اعتداءات الاحتلال المتصاعدة بحق أبناء شعبنا.