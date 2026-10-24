تحت ركام الهدم في الخليل.. منازل فقدت أهلها ومصادر رزق دمرها الاحتلال

وطن للأنباء: خلّفت عمليات الهدم والتجريف التي نفذتها قوات الاحتلال في منطقة فرش الهوى غرب مدينة الخليل، دمارا واسعا طال عمارة سكنية ومنشآت تجارية وأراضي ومعدات صناعية، في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المدينة منذ صباح أمس الجمعة.

وتُظهر المشاهد المصورة حجم الدمار الذي خلّفته قوات الاحتلال في المنطقة، عقب هدم عمارة سكنية تعود للمواطن رياض أمريش، وتضم ثلاث شقق سكنية، تبلغ مساحة كل منها نحو 200 متر مربع، إلى جانب أضرار لحقت بعدد من المنشآت والمحال التجارية.

وطالت عمليات الهدم والتجريف شركة القواسمي للبلاط والسيراميك، ومحلّا لقطع السيارات ومحال تجارية أخرى، فضلا عن تجريف وتسوية أراض تقدر مساحتها بنحو 7 دونمات، وتخريب جدران ومعدات صناعية وجداريات إعلانية.

وتزامنت عمليات الهدم مع إغلاق المنطقة ومدخلها الرئيسي الذي يربط مدينة الخليل بالشارع الالتفافي، ومنع المواطنين ومركباتهم من الدخول إليها أو الخروج منها، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال وإغلاق مداخل وطرق مؤدية إلى المدينة.

وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش قد دعا إلى هدم فوري لمجموعة كبيرة من المباني في مدينة الخليل، وتحديدا المحاذية لموقع عملية إطلاق النار، بذريعة أنها "مبان غير قانونية".

وتواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية، إذ أجبرت قوات الاحتلال عشرات المواطنين على إخلاء منازلهم في منطقتي الجلدة ودير بحة، بالتزامن مع مداهمة منازل وتشديد الإغلاق على المدينة ومحيطها.

وكان الشابان أحمد بسام الجعبة وحمودة وائل الجعبة قد استشهدا في مدينة الخليل، أمس الجمعة، عقب اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال، أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أربعة آخرين.

وعقب العملية، دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وفرض طوقا أمنيا على عدد من القرى المحيطة بالخليل، بالتزامن مع إغلاق طرق وتنفيذ عمليات تمشيط بحثا عمن وصفهم بمنفذي إطلاق النار.