مصر والسعودية وتركيا وباكستان: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية شرط لاستقرار المنطقة

وطن للأنباء: أكد وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته يشكلان مصدراً أساسياً لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه، مشددين على ضرورة تحرك دولي جاد لإنهاء الاحتلال، وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وأوضح الوزراء، في بيان مشترك عقب اجتماعهم في مدينة إسطنبول التركية، أن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية يسهم في استمرار الصراعات والتوترات في المنطقة، مؤكدين أن تحقيق الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتم عبر القوة العسكرية أو فرض الأمر الواقع، وإنما من خلال مسار سياسي يستند إلى المرجعيات والقرارات الدولية.

وجدد الوزراء دعمهم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدين رفضهم أي إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة أو طمس هويتها العربية والإسلامية.

كما شددوا على ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وعائق أمام تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات والاعتداءات المتواصلة.

وأشار البيان إلى أن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها الاعتداءات على المدنيين والمقدسات، تقوض فرص السلام وتفاقم التوترات، محذراً من أن استمرارها، في ظل غياب المساءلة الدولية، يهدد بتوسيع دائرة العنف وعدم الاستقرار.

وأكد الوزراء أن استقرار المنطقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة، مشددين على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين القاهرة والرياض وأنقرة وإسلام آباد في المحافل الدولية، لدعم القضية الفلسطينية وحشد الجهود من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل.

وختم الوزراء بالتأكيد أن حل الدولتين يمثل المسار السياسي لإنهاء الصراع، وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية تشكل أساساً لتحقيق سلام مستدام يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.