الصحة بغزة تحذر من توقف تام للمولدات بالمستشفيات جراء نفاد الزيوت وتآكل المحركات

وطن للأنباء: حذّرت وزارة الصحة، يوم السبت، من أن الفرق الهندسية والفنية تعمل تحت ضغط ميداني معقد للغاية للإبقاء على عمل المولدات الكهربائية في المستشفيات المتبقية بقطاع غزة، مؤكدة أن تآكل كميات الزيوت المحترقة داخل المحركات يضع المنظومة أمام خطر "الانهيار الميكانيكي المفاجئ" وتوقف العمل نهائياً.

وأوضحت الوزارة، أن الطواقم الفنية تلجأ إلى عمليات توليف وهندسة عكسية وتدوير مستمر للكميات الضئيلة المتبقية لمنع إطفاء المولدات، مشددة على أن هذه "الحلول الإسعافية المؤقتة انتهت صلاحيتها واستهلكت القدرة التشغيلية الأخيرة للمحركات".

وشددت الصحة على أن استمرار التشغيل بهذه الظروف يتجاوز المعايير الهندسية والفنية، وينذر بأعطال كارثية تحول المولدات إلى "كُتل حديدية تالفة" لا يمكن إصلاحها أو تعويضها في ظل الشح الحاد بقطع الغيار والزيوت الحيوية.

وأكدت الوزارة أن الوضع تخطى مرحلة التحذير ووصل إلى عجز محركات التوليد ميكانيكياً عن الاستمرار، مما يهدد بقطع تام وفوري للتيار الكهربائي عن الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة.

ودعت وزارة الصحة المؤسسات الدولية والجهات المانحة للتدخل الطارئ وتلبية الاستغاثات الفنية عبر توريد الزيوت والمستلزمات الضرورية لمنع التوقف الكامل للخدمات الصحية.