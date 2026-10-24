نتنياهو: هناك مفاجأة كبيرة جدا تنتظر السلطة.. سنوسع اتفاقيات "أبراهام" دون إقامة دولة فلسطينية

وطن للأنباء: هدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو السلطة الفلسطينية، قائلا إن "مفاجأة كبيرة جدا" تنتظرها، وإنه سيعمل على إزالة ما وصفه بـ"التهديد" الذي تمثله، باستخدام وسائل زعم إنه يفضل عدم الكشف عنها في الوقت الحالي.

وجاءت تصريحات نتنياهو في مقابلة صحيفة، تحدث خلالها عن نهجه القائم على عنصر المفاجأة، قائلا إنه لا يكتفي بإعلان مواقفه، بل ينفذ خطواته أولا ثم يكشف عما فعله.

وادعى نتنياهو أنه غيّر الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، عبر الانتقال إلى المبادرة والهجمات والخداع والمفاجأة، في إشارة إلى سياساته العسكرية في المنطقة.

وفي حديثه عن السلطة الفلسطينية، قال نتنياهو: "هناك مفاجأة كبيرة جدا تنتظر السلطة الفلسطينية"، مضيفا أنه سيعمل على إزالة ما وصفه بالتهديد، دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة الخطوات التي يعتزم اتخاذها.

وفي السياق، جدد نتنياهو رفضه إقامة دولة فلسطينية، قائلا إن ذلك يمثل المبدأ الأول لأي حكومة مقبلة برئاسته، وذلك قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وتطرق نتنياهو إلى إمكانية توسيع الاتفاقيات الابراهيمية للتطبيع مع دول عربية، قائلا إن هناك أكثر من دولتين ضمن دائرة الاهتمام، لكنه رفض الكشف عن أسماء الدول التي تجري معها اتصالات.

وتوقع نتنياهو انضمام دول جديدة إلى الاتفاقيات دون اشتراط إقامة دولة فلسطينية، مدعيا أن عددا من الدول لا يجعل القضية الفلسطينية عائقا أمام توسيع علاقاته معها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تمسك نتنياهو بموقفه الرافض لإقامة دولة فلسطينية، بالتزامن مع حديثه عن توسيع اتفاقيات التطبيع، في وقت تؤكد فيه دول عربية، بينها السعودية، دعمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.