الاحتلال يُخطر باقتلاع مئات أشجار الزيتون شمال شرقي رام الله

وطن للأنباء: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، باقتلاع مئات أشجار الزيتون في بلدتي المغير وأبو فلاح شمال شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت منظمة البيدر الحقوقية بأن قوات الاحتلال وضعت إخطارًا عند المدخل الغربي لبلدة المغير، مقابل صرح الشهداء، يقضي باقتلاع مئات أشجار الزيتون من أراضي المواطنين في بلدتي المغير وأبو فلاح، بهدف إنشاء منطقة أمنية عازلة.

وأوضحت أن الإخطار يمنح أصحاب الأراضي مهلة 24 ساعة للاعتراض على القرار، رغم أن الأراضي المستهدفة تقع فعليًا داخل القرية.

وفي سياق متصل، طارد مستوطنون مزارعين في أطراف بلدة سنجل شمال رام الله، وسط مخاوف من تعرضهم للاعتداء أو منعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومواصلة أعمالهم.

وأكدت منظمة البيدر أن هذه الممارسات تزيد من الضغوط على المزارعين الفلسطينيين، وتهدد أراضيهم ومصادر رزقهم، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون.