عقب عملية الخليل.. الاحتلال يهدم منشآت تجارية ويكثّف انتشاره العسكري في المدينة

- الهدم والتجريف طال شركة القواسمي للبلاط والسيراميك، وأراضي تقدر مساحتها بنحو سبعة دونمات ومحل لقطع السيارات

وطن للأنباء: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عددا من المنشآت والمحال التجارية في منطقة فرش الهوى، غرب مدينة الخليل، بالتزامن مع مواصلة عمليات التجريف والتخريب، وتشديد الحصار والإجراءات العسكرية المفروضة على المدينة ومحافظتها.

وقالت مصادر محلية إن عمليات الهدم والتجريف طالت شركة القواسمي للبلاط والسيراميك، وأراضي تقدر مساحتها بنحو سبعة دونمات جرى تسويتها وتخريبها، إضافة إلى محل لقطع السيارات وعدد من المحال التجارية الأخرى. كما أقدمت قوات الاحتلال على تخريب الجداريات الإعلانية وجدران ومعدات صناعية في المنطقة.

وتشهد مدينة الخليل انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال، تخللته مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في عدد من الأحياء، في ظل فرض إغلاق شامل على المحافظة عقب عملية إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أوعز لجيش الاحتلال بإخلاء عدد من أحياء الخليل، بالتزامن مع تنفيذ عمليات دهم وتفتيش، كما أصدر تعليمات بفرض حصار فوري على المدينة والاستعداد لفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية.

من جانبه، أوعز وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بهدم فوري لمجموعة كبيرة من المباني في مدينة الخليل، وتحديدا المحاذية لموقع عملية إطلاق النار، بذريعة أنها "مبان غير قانونية".

وكان شابان قد استشهدا في مدينة الخليل، اليوم الجمعة، عقب اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال، أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أربعة آخرين.

وعقب العملية، دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وفرض طوقا أمنيا على عدد من القرى المحيطة بالخليل، بالتزامن مع إغلاق طرق وتنفيذ عمليات تمشيط بحثا عمن وصفهم بمنفذي إطلاق النار.