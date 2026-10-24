الاحتلال يجبر عشرات المواطنين على إخلاء منازلهم في الخليل

وطن للأنباء: أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عشرات المواطنين على إخلاء منازلهم في منطقتي الجلدة ودير بحة في مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت المنطقتين وحاصرتهما، وأجبرت عشرات المواطنين على إخلاء منازلهم.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت، أمس الجمعة، عمارة سكنية مكونة من ثلاث شقق في منطقة فرش الهوى غرب مدينة الخليل، وأغلقت المنطقة ومدخلها الرئيسي، الذي يعد منفذا وحيدا يربط المدينة بالشارع الالتفافي، ومنعت المواطنين ومركباتهم من الدخول إليها أو الخروج منها، كما أغلقت جميع المداخل والطرق المؤدية إلى مدينة الخليل.