النفط يقفز بأكثر من 3 دولارات مسجلا أعلى مستوى له في ستة أشهر

وطن للأنباء: ارتفعت أسعار النفط، اليوم السبت، بأكثر من ثلاثة ‌دولارات عند التسوية، مسجلة أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ستة أشهر، متأثرة بمخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات في إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.55 ‌دولارات، أي 3.14%، لتصل إلى 116.72 دولارًا للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى لها منذ 29 أبريل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‌3.80 دولارات أو 3.8% إلى 103.27 دولارات.

وأنهى خام برنت الأسبوع مرتفعًا 6%، بينما اختتم خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الأسبوع بارتفاع 2.3.%