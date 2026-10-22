"التربية": توظيف برامج التشغيل المؤقت للاستفادة من المعلمين الناجحين في امتحانات التعيين

وطن للأنباء: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن الحكومة الفلسطينية تسعى إلى توجيه بعض برامج التشغيل المؤقت الممولة من جهات دولية شريكة، للاستفادة من المعلمين الذين اجتازوا امتحانات التعيين بكفاءة، بانتظار حصولهم على فرص عمل، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز قدرات الطلبة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذه الخطوة تأتي ضمن مسارات تعمل عليها لرفع جودة التعليم، رغم الظروف المالية والميدانية الصعبة، موضحة أن الاستفادة من المعلمين ستكون من خلال مساندة المعلمين الأصيلين، بما يعزز كفاءة العملية التعليمية ويرتقي بمستوى الطلبة.

وثمّنت الوزارة صمود طواقمها وموظفيها والتزامهم الوطني والأخلاقي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة استمرار الحكومة في السعي إلى توفير موارد مالية إضافية، وحشد مزيد من الضغط الدولي للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال.

وأشارت إلى أن الإفراج عن هذه الأموال، كلياً أو جزئياً، سينعكس بالضرورة على تحسن الوضع المالي.

كما أشادت الوزارة بالموقف الذي وصفته بالمسؤول لاتحاد المعلمين، وبالشراكة الإيجابية التي يعمل عليها لإسناد الجهود الرامية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، مؤكدة تقديرها لحرص الاتحاد على حقوق المعلمين وتحسين أوضاعهم.