سيناتور ديمقراطي: 70% من الأميركيين يعارضون الحرب مع إيران

وطن للأنباء: قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الديمقراطي كريس مورفي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن 70% من الأميركيين يعارضون الحرب "الكارثية" القائمة مع إيران.

وكانت قد كشفت صحيفة "الغارديان"، نقلاً عن السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، أن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يحاول إخفاء تكاليف الحرب على إيران وعواقبها عن الرأي العام والكونغرس.

وأكّد مورفي أن البنتاغون منعه من دخول قاعدة "العديد" الجوية في قطر والتواصل مع القيادة العسكرية، وهو ما برره مسؤول رفيع في البنتاغون للصحيفة بأنه تطبيق لتوجيهات هيغسيث بشأن قيود السفر والمساندة التشريعية.

تأتي تصريحات مورفي في ظل تراجع التأييد الشعبي الأميركي للحرب على إيران، وسط مخاوف من تداعياتها الاقتصادية والأمنية، ولا سيما ارتفاع أسعار الوقود واحتمال اتساع نطاق المواجهة.