في ظل عقوبات أميركية.. البرلمان الأوروبي يمنح "الجنائية الدولية" جائزة ساخاروف

وطن للأنباء: أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الخميس، منح المحكمة الجنائية الدولية جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان، التي يقدّمها الاتحاد الأوروبي، في ظل إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها.

وقالت ميتسولا، أمام أعضاء البرلمان في ستراسبورغ، إنّ "الاتحاد الأوروبي تأسّس على احترام التعددية والمؤسسات الدولية"، مؤكدةً أنّ الجائزة تأتي "تقديراً للعمل المهم الذي تقوم به المحكمة في دعم القانون الدولي والعدالة"، في وقت تواجه فيه "تحديات غير مسبوقة".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد رفضت، في الـ 9 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، العقوبات الأميركية، معتبرةً أنّها اعتداء على سيادة القانون والأسس الجوهرية للنظام القانوني الدولي.

وسبق لواشنطن أن فرضت عقوبات على قضاة ومسؤولين في المحكمة، على خلفية ملاحقتها مسؤولين إسرائيليين، بعدما أصدرت مذكرتَي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.