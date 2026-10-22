"حماس" تنفي توجيه ضربة عسكرية جديدة للاحتلال وتؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار

وطن للأنباء: نفت حركة "حماس"، بشكل قاطع، ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بشأن نقل الحركة رسالة تهديد، عبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية رامز الأكبروف، بتنفيذ عمل عسكري ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الحركة، في بيان، التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في مدينة شرم الشيخ، معتبرة أن الادعاءات المتداولة تأتي في إطار حملة تحريض تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

واتهمت "حماس" حكومة الاحتلال بالسعي إلى توظيف هذه الادعاءات لتبرير استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني، وتحقيق أهداف انتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته.

ودعت الحركة الدول الراعية والوسطاء إلى التحرك الجاد لإلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتصدي لما وصفته بمحاولات نتنياهو توظيف دماء الفلسطينيين لخدمة حساباته الانتخابية وأجندة اليمين الإسرائيلي المتطرف.





نص البيان كاملا:

ننفي بشكل قاطع ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية من ادعاءات حول نقل حركة "حماس" رسالة تهديد، عبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية رامز الأكبروف، بتنفيذ عمل عسكري ضد الاحتلال، ونؤكد التزام الحركة الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في شرم الشيخ.

إن هذه الادعاءات جزء من حملة التحريض التي تقودها حكومة الاحتلال الصهيوني ضد قطاع غزة لتبرير حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني، وخدمة أهداف انتخابية يتكئ عليها مجرم الحرب نتنياهو وحكومته الفاشية.

ندعو الدول الراعية والوسطاء إلى التحرك الجاد لإلزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتصدي لمحاولات مجرم الحرب نتنياهو اتخاذ دماء أبناء شعبنا وقودًا لحملته الانتخابية وحسابات اليمين الصهيوني المتطرف.

حركة المقاومة الإسلامية – حماس