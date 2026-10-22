شبان يتصدون لهجمات المستوطنين في المغير وسط اقتحام قوات الاحتلال للبلدة

وطن للأنباء: تصدى شبان لهجمات المستوطنين في بلدة المغير، شمال شرقي رام الله، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة ودفع تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، في ظل تكرار الاعتداءات التي تستهدف الأهالي وممتلكاتهم.

وفي سياق متصل، أفاد الهلال الأحمر بأن مستوطنين اعتدوا على طاقم سيارة إسعاف تابعة له، وحطموا زجاج المركبة أثناء توجهها إلى قرية المغير، عقب تلقي بلاغ عن وجود إصابات جراء اعتداء المستوطنين على المواطنين.

ويأتي الاعتداء على طاقم الإسعاف في وقت تتواصل فيه الهجمات على البلدة ومحيطها، وسط تصاعد التوتر ومخاوف الأهالي من تداعيات الاعتداءات المتكررة على سلامتهم وممتلكاتهم.

وتواجه بلدة المغير اعتداءات متكررة من المستوطنين، تتخللها هجمات على المواطنين وممتلكاتهم، بالتزامن مع اقتحامات قوات الاحتلال للبلدة، ما يزيد من حدة التوتر ويضاعف المخاطر التي يتعرض لها السكان، لا سيما في ظل استمرار الاعتداءات وصعوبة وصول الطواقم الطبية إلى المصابين في بعض الحالات.