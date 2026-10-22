مركزية فتح: الشراكة الوطنية أساس مواجهة التحديات وصون الحقوق الفلسطينية

وطن للأنباء: عقدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اجتماعا اليوم الخميس، ناقشت خلاله آخر المستجدات السياسية والوطنية، وأوضاع شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة والتحديات المتصاعدة التي يواجهها.

وأكدت اللجنة المركزية اعتزازها بصمود شعبنا وثباته وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة، ومواصلة النضال من أجل الحرية والاستقلال، خاصة في ظل تصاعد عنف الاحتلال تجاه أبناء شعبا، واستمرار معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، وارتفاع وتيرة الاعتداءات من قبل المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، فيما وجّهت اللجنة المركزية التحية والتقدير لكل المتضامنين الأجانب اللذين آمنوا بعدالة القضية الفلسطينية ووقفوا إلى جانب شعبنا في مناطق التماس كافة.

وأكدت اللجنة المركزية أهمية مواصلة الحوار الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية، بما يسهم في توحيد الجهود والطاقات الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة، وصون المشروع الوطني الفلسطيني، وترسيخ الشراكة الوطنية على قاعدة الالتزام بالثوابت الوطنية والمصالح العليا لشعبنا.

وبحثت اللجنة عددا من القضايا التنظيمية الداخلية، وسبل تطوير الأداء الحركي وتعزيز فاعلية الأطر التنظيمية، كما ناقشت الخطط والبرامج الهادفة إلى استنهاض الحركة، وتفعيل دورها الوطني والجماهيري، وتعزيز حضورها في مختلف الساحات، بما ينسجم مع مسؤولياتها التاريخية ودورها الطليعي في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني.

ووجهت اللجنة المركزية تحية اعتزاز وتقدير إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مثمنة جهودهم المتواصلة في أداء واجبهم الوطني في ظل ظروف بالغة الصعوبة، مؤكدة أهمية الدور الذي يضطلعون به في حفظ الأمن والاستقرار وخدمة أبناء شعبنا، رغم التحديات والضغوط التي تواجههم.