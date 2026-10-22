محافظ سلطة النقد يطلع السفير المصري على التحركات العربية والدولية لمواجهة التحديات المصرفية الفلسطينية

وطن للأنباء: التقى محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار، السفير المصري لدى دولة فلسطين باسم عبد الهادي مهنئاً إياه بتوليه مهامه الجديدة، ومتمنياً له التوفيق والنجاح في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأطلع المحافظ السفير المصري على التحركات العربية التي تقودها سلطة النقد للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني، بما فيها اللقاءات والمباحثات التي عقدتها مؤخراً في القاهرة، إلى جانب اتصالاتها مع المؤسسات المالية الدولية والأطراف ذات العلاقة، لتوسيع نطاق التحرك العربي والدولي وتوفير الدعم اللازم لمعالجة هذه الأزمات والحد من انعكاساتها على المواطنين والاقتصاد الوطني.

وثمّن شنار الدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني ومساندة قضيته العادلة، ومواقف جمهورية مصر العربية ومساعيها المتواصلة على المستويين السياسي والاقتصادي، ومؤكداً أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين وتطوير مجالات التعاون، بما يدعم صمود الاقتصاد الفلسطيني ويعزز قدرة القطاع المصرفي على مواصلة تقديم خدماته في ظل الظروف الراهنة.

من جانبه، أعرب السفير المصري عن تقديره للجهود المبذولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والمصرفية التي تواجه فلسطين، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بما يستجيب لاحتياجات الشعب الفلسطيني، ويدعم صموده في ظل الظروف الراهنة.