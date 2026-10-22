إيران تهدد بضرب المصالح الأميركية والصهيونية دون تمييز إذا هاجمتها "إسرائيل" بدعم من ترامب

وطن للأنباء: أكد مسؤول إيراني أمني سياسي رفيع، أن إيران لن تميّز بين "نتنياهو وترامب" في أي تصعيد عسكري، مشيراً إلى أن طهران ستعتبر المصالح الأميركية والصهيونية أهدافاً مشروعة للدفاع عن مصالحها.

وقال المسؤول إن إيران بات لديها، ولدى العالم كله، ما يثبت مدى تأثير رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقراراته، معتبراً أن هذا التأثير يجعل ترامب مستعداً للقيام بأي شيء لإنقاذ نتنياهو من هزيمة انتخابية.

وأضاف أن دعم ترامب لأي عدوان يشنّه نتنياهو على إيران يعني أن طهران ستتعامل مع الأهداف الأميركية والصهيونية من دون أي تمييز، مؤكداً أن إيران ستضرب هذه الأهداف دفاعاً عن مصالحها، وأنها لن تكتفي بذلك.

وشدد المسؤول الإيراني على أن القيود والضوابط التي وضعتها طهران على نفسها في السابق لن تبقى قائمة، داعياً الجميع إلى إدراك أنه لا حدود لنطاق الأهداف والمصالح التي قد تُستهدف، ولا لطبيعتها، في أي عدوان مقبل على إيران.

وفي سياق متصل، رأى المسؤول الإيراني أن التصريحات الأخيرة لنائب الرئيس الأميركي تعكس خلافات جدية داخل إدارة ترامب بشأن القرارات المصيرية، معتبراً أن ترامب يسلك مساراً لا تتفق معه بقية أركان منظومة الحكم في واشنطن، وأنه سيدفع ثمن ذلك.

من جهته، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، في تصريحات لموقع "دروب سايت"، أنّ أي تحرك ضد إيران ستكون له كلفة، مشدّداً على أنّ بلاده تمتلك الأدوات اللازمة لمواصلة الرد إذا استمرت الحرب.

ويأتي ذلك وسط تصاعد حدة التوترات في المنطقة، في ما يخص كثرة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن نية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير "الأمن" يسرائيل كاتس شن هجوم على إيران، وإعدادهما خططاً في هذا الصدد، تشتمل على مهاجمة البنى التحتية وبنى الطاقة والمنشآت النووية.

المصدر: "الميادين"