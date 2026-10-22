ترامب يتهم إيران بمحاولة رفع أسعار النفط ويؤكد: لن تمتلك سلاحاً نووياً

وطن للأنباء: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن إيران تبذل قصارى جهدها لرفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، متهماً طهران باختلاق أخبار وصفها بـ«الكاذبة» بشأن التفجيرات والألغام.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، إن كميات النفط التي تمر حالياً عبر مضيق هرمز تفوق تلك التي كانت تمر عبره قبل اندلاع الصراع، مجدداً تأكيده أن إيران "لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً".

ووصف ترامب النظام الإيراني بأنه "شرير حقاً"، مدعياً أنه قتل 75 ألف متظاهر، ومعرباً عن استغرابه مما اعتبره عدم اكتراث من جانب المجتمع الدولي والحزب الديمقراطي الأميركي حيال ذلك.

وفي سياق متصل، وصف ترامب الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد إيران بأنها "واحدة من أعظم الإنجازات" التي حققتها إدارته، رغم عدم تمتعها بشعبية واسعة داخل الولايات المتحدة، ومطالبات عدد من مرشحي الحزب الجمهوري بإنهائها.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يشعر بالندم على بدء الحرب، قال ترامب للصحافيين: "لا، أعتقد أنها واحدة من أعظم الإنجازات؛ أعتقد أنها واحدة من أعظم الأشياء التي قمنا بها".

وأضاف أن الولايات المتحدة منعت إيران من امتلاك سلاح نووي، واصفاً ذلك بأنه "أحد أفضل الأمور التي أنجزناها»، مشيراً إلى أن قراره شن الهجوم على إيران في شباط/فبراير تطلّب، بحسب وصفه، «قدراً كبيراً من الشجاعة".