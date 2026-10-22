مصلحة مياه محافظة القدس تواصل جهودها الميدانية لخدمة المواطنين في بلدة سنجل بالتعاون مع البلدية

وطن للأنباء: تواجدت طواقم دائرة خدمات المشتركين في مصلحة مياه محافظة القدس في بلدة سنجل، لإنجاز معاملاتهم وتلبية احتياجاتهم بكل سهولة ويسر، دون الحاجة إلى التنقل إلى مراكز تقديم الخدمة، حرصًا على تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق والتعاون مع بلدية سنجل، ضمن جهود المصلحة المتواصلة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والوصول إليهم في أماكن تواجدهم، وتقديم خدمات أكثر سهولة ومرونة، بما يلبي احتياجاتهم ويخفف عنهم أعباء التنقل.

وتتقدم مصلحة مياه محافظة القدس بالشكر والتقدير إلى بلدية سنجل على تعاونها ومساندتها لطواقم المصلحة، وتسهيل مهامها بما يسهم في خدمة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.