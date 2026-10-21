سلطة الأراضي وموئل الأمم المتحدة يفتتحان تدريباً متخصصاً حول استخدام تكنولوجيا المعلومات الجيومكانية لدعم أعمال التسوية والتخطيط

وطن للأنباء: افتتح رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي، اليوم الأربعاء، في فندق الكرمل بمدينة رام الله، تدريباً متخصصاً حول "استخدام تكنولوجيا المعلومات الجيومكانية لدعم أعمال تسوية الأراضي والتخطيط المستجيب للتغير المناخي"، الذي ينفذه "موئل الأمم المتحدة" (UN-Habitat)، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (UNOSAT)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي التدريب، الذي يستمر على مدار يومي 21 و22 تشرين الأول 2026، ضمن مشروع "استكمال التدخلات المجتمعية في تحديد حقوق الأراضي وتخطيط استخدام الأراضي في الضفة الغربية، بما في ذلك المنطقة (ج) (2024–2028)"، ويستهدف فريق التصوير الجوي والمهندسين المختصين في الإدارة العامة للتسوية والإدارة العامة لأملاك الدولة في سلطة الأراضي، إلى جانب مختصين من الوزارات والمؤسسات الشريكة ذات العلاقة.

وأكد التميمي أهمية توظيف تكنولوجيا المعلومات الجيومكانية والتقنيات الحديثة في تطوير أعمال إدارة الأراضي والتسوية، مشيراً إلى أن الاستفادة من الصور الفضائية ونظم المعلومات الجغرافية وأدوات الذكاء الاصطناعي تسهم في توفير بيانات أكثر دقة وموثوقية، وتعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار، بما ينعكس على حماية الحقوق والملكيات العقارية.

وشدد على أهمية الاستثمار في تطوير قدرات الكوادر الوطنية وتمكينها من استخدام هذه الأدوات بصورة عملية، ضمن تكاملها مع الخبرة الميدانية والإجراءات الفنية والقانونية المعتمدة، بما يسهم في تحسين جودة مخرجات أعمال التسوية وإدارة الأراضي، ورفع كفاءة الطواقم الفنية في التعامل مع التحديات الميدانية.

من جانبها، أكدت تغريد عطياني، مديرة البرامج في "موئل الأمم المتحدة" (UN-Habitat)، أهمية الشراكة مع سلطة الأراضي، مشيرة إلى أن التعاون المشترك يستند إلى الأولويات الوطنية والخبرة الفنية الفلسطينية، ويسهم في تطوير حلول عملية للتحديات المرتبطة بإدارة الأراضي وتعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية على حماية حقوق المواطنين وتحسين خدمات إدارة الأراضي.

وأوضحت أن التدريب يأتي في إطار تطوير نهج يجمع بين المسح الميداني والاستفادة من الصور الفضائية والتحليل الجغرافي، مع التركيز على تمكين الفرق الفنية من معالجة وتحليل الصور وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وربط مخرجاتها باحتياجات أعمال التسوية والتخطيط المكاني.

ويتضمن التدريب محاور نظرية وتطبيقية حول استخدام برنامج ArcGIS Pro، ومعالجة الصور عالية الدقة ومتعددة الأطياف، والتصحيح الهندسي للصور، واستخراج المعالم وتصنيف الغطاء الأرضي، إلى جانب استخدام منصة Google Earth Engine وتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي في استخراج وتحليل المعالم المكانية.

وحضر الافتتاح عن سلطة الأراضي مدير عام التخطيط والمتابعة الأستاذ عمرو ناصر، والأستاذة منى بعيرات مدير عام مديرية القدس ومدير دائرة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، ومديرة دائرة التدريب والتطوير الإداري الأستاذة نهاد أبو عين، إلى جانب ممثلين عن "موئل الأمم المتحدة" ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، وعدد من الوزارات والمؤسسات الشريكة.

ويأتي التدريب في إطار التعاون بين سلطة الأراضي و"موئل الأمم المتحدة" والشركاء لتطوير القدرات الفنية والاستفادة من التقنيات الجيومكانية الحديثة في دعم أعمال التسوية وإدارة الأراضي والتخطيط المكاني، بما يعزز جودة البيانات والتكامل بين المؤسسات ذات العلاقة.