عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

وطن للأنباء: واصل مستوطنون، صباح يوم الأربعاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وأوضحت أن المقتحمين تلقوا خلال الاقتحام شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وسط إجراءات مشددة.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد الانتهاكات بحق المسجد الأقصى، واستمرار محاولات فرض وقائع جديدة داخله، عبر تكثيف اقتحامات المستوطنين وأداء الطقوس التلمودية في باحاته.

وتفرض شرطة الاحتلال إجراءات مشددة على وصول المصلين للمسجد الأقصى وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية، في ظل إبعاد المئات عنه لفترات متفاوتة.

ووفق مركز معلومات وادي حلوة في القدس المحتلة فإن قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس تجاوزت 1000 قرار منذ بداية العام الجاري.