الاحتلال يجرف شارعًا رئيسيًا جنوب جنين

وطن للأنباء: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال تجريف واسعة في محيط الشارع الواصل بين مستوطنتي "حومش" و"صانور" جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت بلدية سيلة الظهر إن قوات الاحتلال تنفذ أعمال تجريف واسعة في محيط الشارع، الذي يربط المنطقة الممتدة من مستوطنتي "حومش" و"صانور".

وأشارت إلى أن عمليات التجريف طالت الطريق الرئيس المعبد بين بلدتي سيلة الظهر والعطارة، وتسببت في تدمير أجزاء كبيرة منه.

وحذرت من أن هذه الأعمال تهدد سلامة الطريق وتؤثر في حركة تنقل المواطنين بين البلدتين، في ظل استمرار إجراءات الاحتلال وأعمال التجريف في المنطقة.

وتتعرض مدينة جنين وغيرها من مدن وبلدات الضفة الغربية لاعتداءات إسرائيلية متواصلة، يتخللها اقتحامات ومداهمات للمنازل، وعمليات تجريف، للأراضي وهدم للمنازل والمنشآت التجارية والزراعية.