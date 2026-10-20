ترامب يتوقع فوزا ساحقا لنتنياهو في الانتخابات.. والأخير: لدينا مهمة سننجزها معا

رام الله – وطن للأنباء: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، معربا عن توقعه تحقيقه "فوزا ساحقا" في الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل، فيما قال نتنياهو إن أمامهما "مهمة يجب إنجازها معا"، في إشارة إلى استمرار التنسيق بينهما، ولا سيما في الحرب على إيران.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مكالمة هاتفية نشرها نتنياهو، الاثنين، غداة إعلان الرئيس الأمريكي تأييده له، إذ وصفه بأنه "أعظم صديق حظيت به إسرائيل على الإطلاق، وبفارق كبير"، مضيفا مخاطبا إياه: "أنت الشخص الذي أريده إلى جانبي يا بيبي".

وخلال الاتصال، أشاد نتنياهو بانضمام ترامب إلى الاحتلال في مهاجمة إيران، قبل أن يقول له: "دونالد، لدينا مهمة يجب إنجازها. سننجزها معا. سننجزها، ولن يقوم بها أحد غيرنا".

ويأتي الإعلان عن المكالمة في سياق الدعم العلني الذي يقدمه ترامب لنتنياهو، بالتزامن مع تصاعد المواجهة مع إيران وتداخل تداعياتها العسكرية مع الحسابات السياسية والانتخابية في المنطقة.