الاحتلال يواصل عدوانه على مناطق عدة في جنوبي لبنان

وطن للأنباء: استهدفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، وادي السلوقي جنوبي لبنان، فيما شنّ الطيران الحربي غارات جوية، ونفّذت قوات الاحتلال تفجيرين في بلدتي القنطرة وطلوسة، بالتزامن مع هجمات بمسيّرات وقصف مدفعي طالت عدة بلدات ومناطق.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن طيران الاحتلال شنّ غارة جوية على وادي الحجير، فيما ألقت مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" صاروخا على سطح مبنى سبق استهدافه في حي الرجم ببلدة ميفدون، وتعرّضت أطراف البلدة لقصف متقطع.

وفي قضاء بنت جبيل، استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة حداثا، بينما شنّ الطيران الحربي غارة على محيط بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون على دفعتين، ونفّذ جيش الاحتلال تفجيرين عنيفين في بلدة القنطرة.

كما تعرّضت بلدة المنصوري وواديها في قضاء صور لقصف مدفعي إسرائيلي، في إطار الاعتداءات التي طالت مناطق متفرقة في جنوب لبنان.