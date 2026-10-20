أعلن اسقاط مسيرة .. الحرس الثوري: قبول شروط إيران المسار الوحيد لإعادة فتح مضيق هرمز

رام الله – وطن للأنباء: أكد الحرس الثوري الإيراني أن قبول الولايات المتحدة شروط طهران هو المسار الوحيد لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف الحوار، مشددا على أن واشنطن عاجزة عن فتح المضيق بالقوة أو ضمان أمن شحنات النفط، بالتزامن مع إعلان إسقاط مسيرة أمريكية فوق المضيق.

وأعلن الحرس الثوري أن دفاعاته الجوية أسقطت فجر اليوم مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" فوق أجواء مضيق هرمز.

وفي السياق، وصلت قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران لدعم جهود الوساطة بين إيران وواشنطن، بالتزامن مع تبادل الرسائل بين الجانبين عبر الوسيط القطري.

وجاء ذلك عقب مباحثات أجراها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، شددت خلالها طهران على أن القواعد الأمريكية في المنطقة تمثل السبب الرئيسي للاضطرابات الراهنة.

ميدانيا، أكدت القيادة العسكرية الإيرانية جاهزيتها للدفاع عن البلاد وفرض السيادة الكاملة على مضيق هرمز، في ظل استمرار التوترات بشأن الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي.