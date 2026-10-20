سرا.. وزير الحرب الأمريكي زار "إسرائيل" والتقى نتنياهو لبحث ملف ايران

وطن للأنباء: كشف موقع "أكسيوس" الإخباري فجر الثلاثاء أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أجرى زيارة غير معلنة إلى "إسرائيل"، التقى خلالها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل الانتخابات الإسرائيلية بأيام.

ونقل الموقع، عن مصدرين مطلعين أن هيغسيث التقى نتنياهو، الاثنين، خلال زيارة لم يُعلن عنها مسبقا.

وأضاف، أن اللقاء تم في قاعدة جوية "جنوبي إسرائيل".

وجاءت الزيارة قبيل أيام من الانتخابات الإسرائيلية العامة وفي ظل تقارير عن استعدادات إسرائيلية أمريكية لشن هجوم جديد على إيران.

