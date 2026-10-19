زامير يعلن تعزيز قوات الاحتلال في الضفة ووقف الإجازات استعدادًا للانتخابات الإسرائيلية

وطن للأنباء: أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، تعزيز انتشار قوات الاحتلال في الضفة الغربية، ووقف إجازات الجنود اعتبارًا من الخميس المقبل، في إطار رفع الجهوزية العسكرية على مختلف الجبهات، بالتزامن مع الاستعدادات للانتخابات الإسرائيلية المرتقبة.

وقال زامير، خلال مداولات لتقييم الوضع في عدة جبهات عُقدت اليوم الاثنين، إن "مهمة الجيش الإسرائيلي هي ضمان إجراء الانتخابات في موعدها وبشكل آمن"، مضيفًا أن الجيش في حالة جهوزية مرتفعة، وسيواصل الحفاظ على مستوى عالٍ من الاستنفار والاستعداد في جميع الجبهات، وفق بيان صادر عن الجيش.

وأوعز زامير بعدم خروج الجنود في جميع الوحدات إلى إجازات بدءًا من الخميس المقبل، كما طلب ضمان وجود ضباط في مقرات الجيش ووحداته، بهدف تعزيز الاستعدادات والجهوزية العملياتية.

وفي سياق تعزيز الانتشار العسكري في الضفة الغربية، أوعز زامير بتعزيز قوات القيادة الوسطى بقوات من لواء المظليين ووحدات أخرى، بهدف زيادة انتشار القوات في المنطقة، على أن يتولى اللواء قيادة المهام في المنطقة الممتدة بين وسط الضفة الغربية وشمال القدس المحتلة.

كما وجّه بنقل قوات إضافية إلى جبهات أخرى، وفقًا للاحتياجات العملياتية في المجالات الجوية والبحرية والبرية.

من جانبه، كرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تهديداته، خلال زيارة لقاعدة تابعة لسلاح الجو، قائلًا: "لدينا الجهوزية والعزيمة والقدرة على ضرب أعدائنا إذا اقتضى الأمر، وسيتلقون ضربات أشد مما تلقوه حتى الآن".