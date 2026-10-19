خريجة جامعة القدس إسلام التلاحمة تحصد المركز الأول فلسطينيًا في مسابقة المرافعات الصورية لنقابة المحامين

وطن للأنباء: حصدت خريجة كلية الحقوق إسلام التلاحمة المركز الأول على مستوى فلسطين في مسابقة المرافعات الصورية الأولى التي نظّمتها نقابة المحامين الفلسطينيين، بمشاركة محامين مزاولين للمهنة، في نتيجة تعكس تميزها العلمي وقدرتها على توظيف المعرفة القانونية في الممارسة العملية.

وقدّمت التلاحمة مرافعة قانونية بعنوان "قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وما يتصل بها من الآثار القانونية للاحتلال والعمليات العسكرية في إقليم أكاديا (أكاديا ضد مارينا)"، أعدّتها في 51 صفحة، وتمكنت من اختزال حججها وأسانيدها القانونية في مرافعة شفوية لم تتجاوز خمس دقائق، أعقبتها مناقشة قانونية وأسئلة من لجنة تحكيم ضمّت تسعة من أساتذة القانون، أجابت عنها بكفاءة قبل إعلان فوزها بالمركز الأول.

يذكر أن للخريجة التلاحمة مسيرة أكاديمية متميزة في جامعة القدس، حيث أنهت درجتي البكالوريوس والماجستير بتقدير امتياز، وتحظى بتجارب سابقة في المرافعات والمحاكمات الصورية؛ إذ سبق لها أن شاركت مع الجامعة في مرافعات صورية في سلطنة عُمان.

يذكر أن كلية الحقوق بجامعة القدس تسعى لإثراء مهارات الطلبة في الحوار والإقناع وبناء الحجج القانونية، وتعزيز قدراتهم على التفكير النقدي والتحليل والمناقشة، بما يمكنهم من الانتقال بالمعرفة النظرية إلى التطبيق العملي، في سبيل إعداد خريجين يمتلكون الأدوات العلمية والمهارات المهنية التي تؤهلهم للمنافسة والتميز منذ بدايات مسيرتهم العملية.