الاحتلال يعتقل 3مواطنين عقب هجوم للمستوطنين على قاطفي الزيتون جنوب الخليل

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين، عقب هجوم للمستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، على قاطفي الزيتون جنوب الخليل، والاعتداء عليهم وسرقة محاصيلهم الزراعية ومعداتهم ومبلغ من المال.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت، بحماية قوات الاحتلال، مزارعين من عائلتي المهانية والدعاجنة، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة واد أبو خشبة، بالقرب من البويب شرق يطا، واعتدت عليهم، وسرقت ثمار الزيتون التي جنوها ومعدات زراعية كانت بحوزتهم.

وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المزارعين، قبل أن تعتقل كلا من كرم وليد الدعاجنة، ونسيم يوسف الدعاجنة، ويزن إبراهيم الدعاجنة.

وفي السياق، هاجم مستوطنون المزارع قاسم أبو تحفة أثناء قطفه ثمار الزيتون في منطقة الباطية القريبة من الكرمل، واعتدوا عليه بالضرب، وسرقوا محصوله من الزيتون ومحفظته التي كانت تحتوي على 500 شيقل.

وفي قرية سكا غرب بلدة دورا، أطلق مستعمرون قطعان أبقارهم في حقول المواطنين وبين أشجار الزيتون، ما ألحق أضرارا بها.