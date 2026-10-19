الاحتلال يُخطر بهدم أكثر من 20 منشأة زراعية وتجارية بجنين

وطن للأنباء: سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، أكثر من 20 إخطار هدم لمنشآت زراعية وتجارية في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق اغبارية، إن الاخطارات شملت بيوتًا بلاستيكية وغرفًا زراعية ومتنزهًا ومعرضًا للسيارات.

وأضاف أن إخطارات الهدم طالت منشآت تعود للمواطنين في المنطقة الممتدة من دوار البادية قرب عابا شرقًا، وصولًا إلى دوار الشهيد شامخ أبو الرب قرب المدرسة الأمريكية جنوبًا، ما يهدد منشآتهم ومصادر رزقهم، ويضعهم أمام خسائر مادية كبيرة.

وأوضح أن هدم البيوت البلاستيكية والغرف الزراعية والمنشآت التجارية من شأنه أن يؤدي إلى إتلاف المعدات والمواد الزراعية، والإضرار بالإنتاج ومصادر دخل العائلات المتضررة، فضلًا عن تهديد استمرارية الأنشطة الزراعية والتجارية في المنطقة.

وذكر أن توزيع الإخطارات تزامن مع طرد مزارعين من أراضيهم في قرية العرقة غرب جنين، ومنعهم من قطف ثمار الزيتون.

وأشار اغبارية إلى أن طرد المزارعين من أراضيهم في قرية العرقة ومنعهم من قطف الزيتون يفاقم معاناتهم.

وبين أن موسم الزيتون يشكل مصدرًا أساسيًا للدخل للعديد من العائلات، وأن منعهم من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمارهم يهدد بضياع الموسم وتكبيدهم خسائر اقتصادية إضافية.

وأكد أن هذه الإجراءات، بما تشملُه من إخطارات هدم وقيود على الوصول إلى الأراضي الزراعية، تزيد الضغوط على المواطنين وتهدد قدرتهم على استثمار أراضيهم والحفاظ على مصادر رزقهم، في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض مقومات الصمود والاستقرار الاقتصادي في جنين.

وتشهد مدن وبلدات بالضفة اقتحامات ومداهمات يومية للمنازل يتخللها اعتداءات واعتقالات، فضلًا عن هدم منازل وتوزيع إخطارات بالهدم على عدد آخر.